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AH股新聞

28/09/2026 17:44

【ＡＩ】彭博：中國升級頂尖AI人才海外出行限制，配偶子女也受限

　　據彭博社引述知情人士報道，中國已經將針對頂尖人工智能私企人才的海外出行限制擴大至其家屬，進一步收緊管理以防止關鍵技術和信息外流美國。

　　報道引述知情人士透露，相關政府部門近期已經開始通知一些受影響的人士，其中包括AI領域領先的初創企業創始人以及具有戰略重要性的公司負責人。他們表示，對於一些被視為對國家安全至關重要的AI企業高管，如今他們的直系親屬（如配偶和子女）即使只是短期出境，也必須事先獲得官方批准。

　　這進一步升級了中國現行的對頂尖科技人才的出行限制。據彭博5月報道，自今年早些時候以來，中國已對阿里巴巴、DeepSeek等私營企業的高級AI人才實施了出境限制，顯示出北京方面捍衛本國AI和晶片製造技術的決心。

　　知情人士稱，目前尚不清楚這些人的家屬是否都需要遵守這些新規定。知情人士又稱，相關部門將逐步充實AI人才出境限制名單；官方已經通知一些人士，要求其家屬出境需要報批。

　　此前，中國新版《國務院關於出境入境管理的規定》於9月15日生效，涉嫌危害國家產業和技術安全的人員，依規將被實施出境限制。

　　報道指出，中國工信部沒有回覆其通過傳真發送的置評請求。
《經濟通通訊社28日專訊》

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