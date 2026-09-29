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29/09/2026 08:59

【大國博弈】特朗普否認向習近平提議購買美國武器，稱與習會晤可打「12分」

　　美國駐華大使龐德偉27日在Fox News Sunday節目上表示，美國總統特朗普和中國國家主席習近平每次會面都會討論對台軍售問題，特朗普「甚至一度問習主席是否願意買一些」。特朗普28日在白宮會見傳媒時否認此事，稱「我從未聽說過這一情況。我們沒有討論過」。

　　特朗普同時表示，中國可能可能對這一交易感興趣，因為美國生產的軍備更好，所以這可能是一個好主意，但自己並沒有與對方討論過。他又稱，龐德偉可能想說的是台灣。

　　談及日前與習近平的會面，特朗普則表示雙方進行了「很棒的會談」，彼此互相尊重，如果以10分為滿分，他會給這次會晤打12分。

　　美國國務院早前表示，美國法律禁止對中國出售武器，目前沒相關提議或計劃。外交部發言人郭嘉昆周一被問到能否證實美國駐華大使龐德偉有關言論時稱，中方始終基於自身需要，加強國防能力建設，致力於維護世界和平與穩定。
《經濟通通訊社29日專訊》

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