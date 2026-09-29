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AH股新聞

29/09/2026 11:27

《中國要聞》發改委：上半年服務業對經濟增長貢獻率66.1%，擬推新一輪兩業融合試點

　　國家發展改革委今日舉行專題新聞發布會，介紹推進服務業擴能提質有關情況。國家發展改革委產業發展司副司長李春芳介紹，今年上半年，服務業對經濟增長貢獻率達到66.1%，較上年同期提高5.9個百分點；4月以來，服務業業務活動預期指數已連續5個月在55%以上的較高景氣區間。

　　李春芳提到，今年暑期，全國1200家博物館推行開放延時服務，各地舉辦超3萬場次的文旅消費活動，「為一場演出赴一座城」已成為不少年輕人選擇的消費新潮流。此外，在政策持續加力下，今年前7個月，境外人員在華消費同比增長27.8%；中國服務出口同比增長17.1%、帶動服務貿易逆差收窄約16%。

　　李春芳並表示，發改委自2020年起先後組織兩輪國家級兩業融合試點，遴選一批試點區域和試點企業先行先試，取得了一些創新突破。在此基礎上，發改委正會同有關部門，聚焦「三個錨定」，指導地方開展新一輪深化先進製造業和現代服務業融合發展試點：一是錨定產業鏈關鍵環節，二是錨定發展載體培育，三是錨定體制機制改革。

*人行：加強財政金融協同，降低服務業融資成本*

　　此外，中國人民銀行信貸市場司副司長車士義在新聞發布會上表示，加強財政金融協同，通過再貸款和財政貼息政策疊加，進一步降低服務業融資成本。今年上半年，地方法人金融機構新發放中小微民營企業貸款加權平均利率較去年同期下降了0.4個百分點。
《經濟通通訊社29日專訊》

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