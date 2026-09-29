【ＡＩ】中國生成式人工智能用戶規模突破7億人，普及率超50%

中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所今日在「2026（第七屆）中國互聯網基礎資源大會」上發布《生成式人工智能應用發展報告(2026)》（以下簡稱《報告》），通過最新調查數據，對生成式人工智能的用戶使用情況、產業應用情況、政策制定情況進行研究分析。《報告》顯示，截至2026年上半年，中國生成式人工智能用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。



*76%用戶會讓生成式AI回答問題*



《報告》顯示，生成式人工智能應用場景呈現多元化發展態勢，以智能設備為代表的智能消費潛力加速釋放。一是智能問答是主要應用場景。76.0%的用戶表示自己會讓生成式人工智能回答問題；使用生成式人工智能處理圖片/視頻、文本、工作總結/會議紀要/PPT的用戶佔比分別為47.8%、37.6%和32.5%。



二是生活助手和智能辦公增長明顯。從各類生成式人工智能應用的用戶使用次數來看，AI綜合助手、AI效率辦公等應用的使用次數同比增長均超過100%。



*38.7%網民近半年曾網購智能硬件設備*



三是智能消費激發新的消費需求。數據顯示，38.7%的網民近半年在網上購買過智能硬件設備。其中，可穿戴設備和3C數碼產品是中國網民接觸智能硬件設備的首要入口。購買過智能可穿戴設備的網民比例為20.2%；購買智能手機、平板電腦等3C數碼產品的網民比例為18.2%。



《報告》顯示，中國已構建起全球領先的人工智能產業生態，政策端立體護航、技術端全棧突破、融資端量質齊升。一是政策體系持續完善。中國生成式人工智能頂層設計持續完善，政策重心從「技術攻關」轉向「場景落地」與「規範治理」並重。以《國務院關於深入實施「人工智能+」行動的意見》為總牽引，多部委協同發力，密集出台了一系列配套政策，構建起覆蓋宏觀戰略、行業應用、基礎設施與國際合作的立體化政策矩陣。



*上半年AI相關投融資金額達去年全年的182%*



二是關鍵技術實現突破。中國人工智能相關底層算力供給持續優化，國產人工智能芯片與算力集群加速突破；核心算法架構加速迭代，模型推理能力與效率大幅提升；開源生態蓬勃發展，以DeepSeek、千問為代表的中國開源模型的影響力逐步提升。



三是融資規模屢創新高。數據顯示，2026年上半年中國發生1255起與人工智能相關的投融資事件，已達到2025年全年的78.0%；合計金額約2501.4億元人民幣，已達到2025年全年的182.0%。

《經濟通通訊社29日專訊》