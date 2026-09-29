  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

29/09/2026 15:03

【ＡＩ】中國生成式人工智能用戶規模突破7億人，普及率超50%

　　中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所今日在「2026（第七屆）中國互聯網基礎資源大會」上發布《生成式人工智能應用發展報告(2026)》（以下簡稱《報告》），通過最新調查數據，對生成式人工智能的用戶使用情況、產業應用情況、政策制定情況進行研究分析。《報告》顯示，截至2026年上半年，中國生成式人工智能用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。

*76%用戶會讓生成式AI回答問題*

　　《報告》顯示，生成式人工智能應用場景呈現多元化發展態勢，以智能設備為代表的智能消費潛力加速釋放。一是智能問答是主要應用場景。76.0%的用戶表示自己會讓生成式人工智能回答問題；使用生成式人工智能處理圖片/視頻、文本、工作總結/會議紀要/PPT的用戶佔比分別為47.8%、37.6%和32.5%。

　　二是生活助手和智能辦公增長明顯。從各類生成式人工智能應用的用戶使用次數來看，AI綜合助手、AI效率辦公等應用的使用次數同比增長均超過100%。

*38.7%網民近半年曾網購智能硬件設備*

　　三是智能消費激發新的消費需求。數據顯示，38.7%的網民近半年在網上購買過智能硬件設備。其中，可穿戴設備和3C數碼產品是中國網民接觸智能硬件設備的首要入口。購買過智能可穿戴設備的網民比例為20.2%；購買智能手機、平板電腦等3C數碼產品的網民比例為18.2%。

　　《報告》顯示，中國已構建起全球領先的人工智能產業生態，政策端立體護航、技術端全棧突破、融資端量質齊升。一是政策體系持續完善。中國生成式人工智能頂層設計持續完善，政策重心從「技術攻關」轉向「場景落地」與「規範治理」並重。以《國務院關於深入實施「人工智能+」行動的意見》為總牽引，多部委協同發力，密集出台了一系列配套政策，構建起覆蓋宏觀戰略、行業應用、基礎設施與國際合作的立體化政策矩陣。

*上半年AI相關投融資金額達去年全年的182%*

　　二是關鍵技術實現突破。中國人工智能相關底層算力供給持續優化，國產人工智能芯片與算力集群加速突破；核心算法架構加速迭代，模型推理能力與效率大幅提升；開源生態蓬勃發展，以DeepSeek、千問為代表的中國開源模型的影響力逐步提升。

　　三是融資規模屢創新高。數據顯示，2026年上半年中國發生1255起與人工智能相關的投融資事件，已達到2025年全年的78.0%；合計金額約2501.4億元人民幣，已達到2025年全年的182.0%。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

上一篇新聞︰29/09/2026 15:03  《Ａ股行情》滬綜指收升0.18%，兩市成交僅1.4萬億逾一年新低

其他
More

29/09/2026 15:27  《中國要聞》中國氣象局：超強厄爾尼諾事件料11月前後發生，10月或仍有1-2個颱風影響中國

29/09/2026 15:20  《大灣區》拱北海關：經港珠澳大橋供港鮮活食品通關時間延長至24小時

29/09/2026 15:07  《Ｂ股行情》上證B股指數收升1.3%，深證B收升0.3%

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 銀行港元定存掀加息戰，兩銀行12個月齊加至3....

28/09/2026 19:01

貨幣攻略

習特會 | 央視：習近平為中美落實新定位指明方向路徑 （不斷...

25/09/2026 17:33

關稅戰

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金