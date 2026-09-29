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AH股新聞

29/09/2026 17:42

【數據前瞻】中國9月官方製造業PMI料升至50.1%，時隔兩月重返擴張區間

　　中國9月官方製造業PMI和RatingDog製造業PMI均將於明日上午公布，路透綜合29家分析機構預估中值顯示，在新興產業景氣改善及季節性因素支撐下，中國9月官方製造業採購經理人指數(PMI)料從8月的49.8%升至50.1%，時隔兩個月重回榮枯線上方。

　　另據18家機構預估中值顯示，9月RatingDog中國製造業PMI料從8月的51.5略升至51.6，連續第10個月處於擴張區間。

*高盛：鋼鐵需求等高頻指標溫和改善*

　　其中，高盛預計中國9月官方製造業PMI升至50.4，因鋼鐵需求等高頻指標溫和改善，且歷史季節性規律顯示9月數據存在上行傾向。高盛並稱，鑑於沿海地區港口活動較前月更加活躍，9月RatingDog製造業PMI料升至51.8。

　　中國新興產業景氣度改善，產需兩端均回暖，當月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)環比上行4.5個點至52.3。

*廣發證券：9月是製造業旺季*

　　廣發證券資深宏觀分析師王丹認為，9月製造業PMI環比將改善。原因包括：9月是製造業旺季，存在「秋旺」的季節效應；EPMI數據顯示廣義財政、出口對先進製造業存在疊加驅動；從高頻數據看，傳統建築業環比也有一定改善。

　　不過，巴克萊的看法偏謹慎，預計9月官方製造業PMI維持在49.8。
《經濟通通訊社29日專訊》

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