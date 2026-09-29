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AH股新聞

29/09/2026 18:02

【人行操作】人行：增加科技創新和技術改造再貸款額度2000億，支持比例提高至100%

　　中國人民銀行宣布，為貫徹中央政治局會議精神和國務院常務會議部署，實施好適度寬鬆的貨幣政策，人行在充分發揮各項存量政策效能的基礎上，決定進一步調整完善幾項貨幣政策工具，為經濟平穩增長、高質量發展和金融市場穩定運行創造適宜的貨幣金融環境，推動經濟持續向新向優向好發展，支持「十五五」實現良好開局。

　　其中，增加科技創新和技術改造再貸款額度2000億元，並將該項再貸款支持比例統一從60%提高至100%。調增後，科技創新和技術改造再貸款額度從1.2萬億元增至1.4萬億元，且支持比例更高，有助於引導銀行加大對中小科技型企業貸款投放，更好地支持企業擴大重點領域設備更新投資。

*增加支農支小再貸款額度5000億元*

　　同時，增加支農支小再貸款額度5000億元，其中民營企業再貸款額度增加3000億元。調增後，支農支小再貸款和再貼現額度從4.35萬億元增至4.85萬億元，其中民營企業再貸款額度從1萬億元增至1.3萬億元，將進一步激勵地方法人銀行加大對涉農、小微企業，尤其是中小微民營企業的信貸支持。

　　人行將繼續根據宏觀經濟運行情況、物價走勢和宏觀調控需要，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導調控好利率水平，服務實體經濟高質量發展。
《經濟通通訊社29日專訊》

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