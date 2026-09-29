《Ａ股焦點》國軒高科漲停，擬斥近16億歐元與福士汽車建設三家合資公司

國軒高科(深:002074)28日晚公告稱，公司及全資下屬企業與大眾汽車股份公司（Volkswagen，港譯「福士汽車」）及其旗下電池業務子公司PowerCo擬簽署《投資協議》，分別在西班牙瓦倫西亞、斯洛伐克蘇拉尼、摩洛哥肯尼特拉組建三家合資公司，投資建設鋰電池和正極材料生產基地，預計項目總投資約32.22億歐元，其中國軒方合計投資約15.98億歐元，來源為自有資金及自籌資金。



公告顯示，瓦倫西亞合資公司建設年產29.1GWh鋰電池項目，總投資約22.62億歐元，國軒方持股49%；蘇拉尼合資公司建設年產8.4GWh鋰電池項目，總投資約4.8億歐元，國軒方持股51%並控股；摩洛哥合資公司建設年產10萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，總投資約4.8億歐元，國軒方持股51%並控股。本次投資構成關聯交易，尚需提交股東會審議並取得境內外政府審批。



國軒高科表示，本次與大眾汽車共同投資，雙方將形成雙向入股、交叉布局的深度綁定格局。公司參與大眾汽車歐洲核心電芯基地建設，PowerCo入股公司歐洲和非洲電池與材料項目，實現產能共建、供應鏈共築和市場協同共進。雖然短期內將增加公司資本開支，但項目建成投產後，將對公司未來海外業務收入、利潤形成積極貢獻。



受消息提振，國軒高科今日高開高走至漲停，報28.68元人民幣。



國軒高科同日公告，持股5%以上股東大眾汽車（中國）投資有限公司與合肥市建設投資有限公司（下稱「小建投公司」）於2026年9月28日簽署《股份轉讓協議》，擬以24.09元人民幣/股轉讓9618.04萬股無限售流通股，佔總股本5.30%，轉讓總價23.17億元人民幣。轉讓後大眾中國持股比例由24.28%降至18.98%，小建投公司持股5.30%，成為持股5%以上股東。

《經濟通通訊社29日專訊》