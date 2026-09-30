《神州經脈》滬指全月跌3.6%，製造業PMI升，國企利潤增速放緩

國慶黃金周前最後一個交易日，滬深股市今日(30日)走勢分化，滬綜指升0.31%收報3842.19點，全月則跌3.61%，深成指今日收低0.11%，創業板指跌0.23%。全日交易額僅1.44萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日微升288億元或2%。盤面上看，醫藥股今日全日走強，板塊升超3%。下跌方面，半導體產業鏈回調，存儲芯片板塊指數挫2.7%最傷。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7053，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，止兩連升，全日在6.7021至6.7057之間波動。全月計，人民幣即期匯率升值0.22%，連續三個月錄得漲勢。今日人民幣兌一美元中間價報6.7351，較上個交易日升60點子，創2023年2月2日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱約330點。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，9月製造業採購經理指數(PMI)為50.1%，比8月升0.3個百分點，符合預期，時隔兩個月重回擴張，為6月以來新高。9月非製造業商務活動指數為50.2%，比上月升1.2個百分點，亦是時隔兩個月重回擴張，創三個月高。其中，建築業商務活動指數為50.3%，比上月升3.4個百分點，為去年12月以來新高，亦是自該月以來首度重返擴張區間；服務業商務活動指數為50.2%，比上月升0.9個百分點。綜合PMI產出指數為50.7%，比上月升1.2個百分點，為去年12月以來新高。



2. RatingDog/標普公布，中國9月通用製造業採購經理人指數錄得52.1，從8月的51.5升至五個月高點，並且連續第10個月保持在榮枯線之上。五項成份指數中，除採購庫存輕微下降外，其餘皆有正向貢獻。9月RatingDog中國通用服務業經營活動指數從8月份的51.4升至51.6，增速為三個月來最快，但整體仍屬溫和。9月綜合產出指數錄得52.4，高於8月份的52.1，顯示中國生產經營活動加速擴張，增速為三個月來最強勁，但仍略低於今年以來的平均值。



3. 財政部公布，1-8月，全國國有及國有控股企業營業總收入528767.5億元，同比下降2.7%，降幅較首7月擴大0.3個百分點；利潤總額28285.5億元，同比增長0.2%，增幅較首7月收窄0.4個百分點；應交稅費40990.2億元，同比增長4.4%，增幅較首7月收窄0.6個百分點。8月末，國有企業資產負債率65.6%，同比上升0.4個百分點。



4. 國際數據公司IDC最新發布的報告顯示，全球人形機器人市場延續爆發式增長，2026上半年全球人形機器人出貨量接近2.5萬台，同比增長432.1%，產業正由技術驗證加速邁向商業化應用落地階段。其中，中國人形機器人市場保持快速增長，出貨量超1.9萬台，佔全球市場比重約77.9%。其中，智元(AGIBOT)出貨量超8600台。



5. 豆包今日宣布支持多種出行服務，用戶現可通過豆包一站式完成機票預訂、火車票購買、打車及路線導航等多種出行需求，覆蓋從長途交通到市內出行的全場景。用戶只需在豆包對話中以自然語言描述出行需求，例如「幫我訂一張明天從北京到上海的機票」或「叫一輛車去首都機場」，豆包即可自動識別意圖並完成相應服務調用，無需在多個應用間反覆切換。



6. DeepSeek今日宣布，已正式開源面向華為昇騰算力平台的基礎設施組件，標誌著國產模型與算力芯片協同的最新進展，並在打破英偉達(US.NVDA)生態壟斷的過程中邁出重要一步。DeepSeek表示，本次開源的昇騰基礎組件涵蓋TileLang高級語言編譯工具、計算庫、分布式通信庫，所有組件與此前面向英偉達平台的開源組件一一對應。



7. 全球市場研究公司Counterpoint Research最新數據顯示，蘋果iPhone 18 Pro系列在中國市場首銷表現強勁，上市首三天銷量較iPhone 17 Pro系列上市首周同比增長12%，推動蘋果在今年第38周(9月14日至20日)以33%的市場份額躍居中國智能手機周銷量榜首。分析認為，iPhone 18基礎版延遲上市可能推動部分消費者轉向Pro系列；同時中國品牌旗艦機型價格上漲超過200美元，縮小了與iPhone之間的價格差距。



8. 繼北京、上海後，廣州亦發布樓市新政--關於貫徹落實《關於完善商品住房銷售制度的通知》的實施意見。其中提出，房地產開發企業收取現房銷售定金的，定金不得高於房屋總價5%；新取得土地項目，在8月28日後，發布國有建設用地使用權出讓公告的商品住房項目，實行預售的，單體建築應完成主體結構封頂。