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AH股新聞

30/09/2026 09:24

《經濟時評》大摩：內地房貸貼息年規模料約150億至200億，不足以打破去槓桿陷阱

　　摩根士丹利發表研究報告指出，中國當局宣布針對性房貸利息補貼及對投資的準財政支持，整體方案規模溫和，雖有助於為經濟增長保底，惟不足以打破去槓桿陷阱，預料全年實質GDP增長仍將接近4.5%至5%目標範圍的下限。

　　大摩將此次房貸貼息政策形容為「小規模、針對性」，主要惠及非一線城市首套購房家庭，估計每年補貼約150億至200億元（人民幣．下同），處於該行及市場預期的低端。不過，報告強調，政策訊號效應比實際作用更重要，即使對住房銷售提振有限，但顯示當局現在願意動用中央財政預算支持住房需求。

　　準財政支持方面，人民銀行將一年期抵押補充貸款(PSL)利率下調25個基點，以支持水網、電網、算力網等「六張網」項目；同時新增7000億元再貸款額度，其中科技創新獲增2000億元，中小企獲增5000億元。大摩認為，這些措施可在預算執行緩慢之際，補充資本支出所需資金。

　　大摩認為，這是為增長保底的溫和方案，不太可能扭轉基於信心不足的居民去槓桿趨勢。該行列舉三大制約：就業市場前景疲弱、現有房貸利率仍高達3%，以及土地銷售結構性下滑與地方政府債務高企，政策緊縮的風險仍在。該行因此預期，全年實質GDP增長仍將接近4.5%至5%目標範圍的低端。
《經濟通通訊社30日專訊》

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