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30/09/2026 10:15

《Ａ股焦點》華聯控股挫超7%，加拿大當局擬進一步審查阿里扎羅鋰鹽湖項目

　　華聯控股(深:000036)公告稱，公司於8月14日公告，收到加拿大外國投資審查及經濟安全主管機構(FIRES)出具的《通知函》，認為公司對阿里扎羅鋰鹽湖項目的投資可能影響加拿大國家安全，因此可能在《通知函》發出之日起45日內啟動進一步審查。9月29日，公司收到FIRES根據《加拿大投資法》第25.3條發出的通知，告知其意圖對本次交易展開進一步審查。公司與賣方正繼續與FIRES保持溝通，並正在考量可行的選項或救濟措施。

　　受消息拖累，華聯控股今日低開低走，現跌7.6%，報3.89元人民幣。

　　公開信息顯示，華聯控股於1994年6月17日在深交所主板上市，當前的主業包括房地產開發和物業經營與服務管理兩大核心板塊，但房地產業務面臨增長瓶頸。近年來，華聯控股實施的產業轉型舉措，包含對阿根廷阿里扎羅鋰鹽湖項目的投資。
《經濟通通訊社30日專訊》

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