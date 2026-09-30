【聚焦數據】內地9月RatingDog服務業PMI升至51.6，創三個月高

RatingDog/標普公布，9月RatingDog中國通用服務業經營活動指數從8月份的51.4升至51.6，增速為三個月來最快，但整體仍屬溫和。



9月份，中國服務業新接業務量增長，推動經營活動普遍擴張。當月新訂單總量增速堅實，為6月份後最快，這與企業的業務開發取得成效、需求廣泛改善有關。調查數據還顯示，外需轉強，新出口業務量在三個月來首次增速加快，同時也是連續第五個月保持增長，創2024年後最長記錄。



服務業企業普遍樂觀認為，未來一年經營活動將會繼續增長，原因通常與市況轉強、公司拓展計劃及新項目等預期因素有關。當月信心度較8月份改善，為今年以來的並列最高記錄。



第三季末，服務業用工量保持上升態勢，企業增加人手以應對工作量增長。不過，由於產能壓力保持溫和，當月用工增速較8月份放緩，僅算輕微。事實上，9月份積壓業務量僅略有上升，之前擴張產能的舉措，抑制了積壓業務的增長。



價格方面，平均投入成本連續19個月上揚，主要是用工、原料和能源等費用增加所致。不過，當月漲速較8月份放緩，僅算輕微。另一方面，服務業競爭激烈，導致企業在9月份下調銷 售價格，降價速度為將近四年半以來最快。



*9月RatingDog綜合PMI升至52.4，創三個月高*



9月份，綜合產出指數錄得52.4，高於8月份的52.1，顯示中國生產經營活動加速擴張，增速為三個月來最強勁，但仍略低於今年以來的平均值。



第三季末，調查覆蓋的兩大行業在新業務總量、新出口業務量、產出和用工方面皆有改善。企業信心也得到加強，整體升至四個月來最高。



9月份，成本壓力加劇，主要集中在製造業，而綜合銷售價格則在9個月來首次錄得下降，以服務業打折為主。

《經濟通通訊社30日專訊》