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AH股新聞

09/10/2026 10:26

《Ａ股焦點》江淮汽車再跌停，尊界稱V800實際使用中未有制動踏板支架底座斷裂

　　江淮汽車(滬:600418)今日開盤再次跌停，報22.25元。

　　10月8日，汽車資訊平台懂車帝發布相關測試視頻稱，三台尊界V800在測試緊急制動功能時，剎車踏板支架均斷裂，車輛失去剎車制動能力，只能依靠P擋應急制動。當日，相關消息衝上熱搜，引發各界廣泛關注。

　　對此，尊界汽車8日晚通過官方微博發布《關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明》，回應懂車帝有關尊界汽車踏板支架底座斷裂故障問題。尊界汽車表示：「制動系統直接關係用戶的出行安全，我們高度重視相關視頻引發的關切。」

　　尊界汽車稱，尊界汽車的制動系統，按照高於國家標準(GB 21670-2025/GB 7258-2026)、高於行業標準(QC/T 788-2018)的要求完成全流程開發與驗證。自首批車輛交付以來，在用戶實際使用場景中，未發生制動踏板支架底座斷裂故障。

　　尊界汽車強調，「用戶安全永遠是我們的第一優先級。即便是非標準的極端測試工況，我們仍希望為用戶提供更高的安全冗餘：我們將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。同時，我們將對相關部件的設計驗證、試驗邊界與生產質量管理開展系統性覆核與補強，持續完善我們的安全體系。感謝廣大用戶對尊界汽車的關注與監督」。


《經濟通通訊社9日專訊》

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