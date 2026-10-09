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AH股新聞

09/10/2026 13:49

《中歐關係》歐洲44家行業協會敦促歐盟對華採取行動，應對「不公平貿易行為」

　　路透10月8日報道，歐洲44家行業協會於當日敦促歐盟成員國立即採取行動，應對他們所稱的「中國不公平貿易行為」，並稱這些做法威脅歐盟製造業並可能導致更多就業崗位流失。

　　這些協會代表的行業包括金屬、化工和汽車零部件等。歐盟領導人將於一周後在布魯塞爾召開會議，討論如何應對與中國之間的貿易逆差問題。歐方指，目前該逆差已達到每天超過10億歐元。

　　這些協會表示，歐盟應更有效地運用現有一切工具實施貿易防禦舉措，同時以更廣泛的視角審視整個產業鏈，並避免對英國、挪威和瑞士等與歐洲關係密切的夥伴造成負面影響。他們認為，歐盟執委會需要增加人手，以更迅速地處理投訴；還呼籲出台新工具來應對國家干預導致的貿易扭曲。

*謝夫喬維奇據報圖說服北京削減某行業產品出口*

　　另外，歐盟領導人將在此次峰會上討論周一（5日）公布的法德兩國關於擴大貿易防禦措施的提案，以及歐盟貿易執委謝夫喬維奇將於今日結束的為期兩天的訪華行程。消息指，謝夫喬維奇正試圖說服中國同意削減對歐盟某一行業產品的出口，最有可能涉及混合動力汽車。


《經濟通通訊社9日專訊》

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