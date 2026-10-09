《中國房產》機構：國慶假期貝殼50城二手房日均成交套數同比增超45%

據貝殼研究院統計，2026年「十一」假期貝殼平台重點監測的50個城市二手房日均成交套數同比增長超過45%。分城市看，各線城市成交量同比均增長，二三四線城市同比增速較快。另據貝殼平台數據，居民購房貸款貼息政策出台後，二手房客戶諮詢量、帶看量明顯增加，周帶看量環比增加約20%。



*國慶期間上海鏈家新房成交量同比增64%，深圳二手房增63%*



中指研究院公布數據顯示，今年「十一」假期，重點25城新建住宅成交55.1萬平方米，較去年國慶假期日均增長33.8%，與2024年同期基本持平；二手房方面，重點11城日均成交套數同比增長42.8%。



一線城市表現尤為明顯。據上海鏈家研究院數據，「十一」上海鏈家二手房成交量同比增長44%，新房成交量增長64%。深圳貝殼研究院監測顯示，國慶七天深圳二手房實時簽約量同比增長63%，按日均口徑計算，較去年國慶假期增長45%。



在業內人士看來，今年國慶樓市熱度回升，一方面與傳統「金九銀十」置業需求釋放有關，另一方面，9月末落地的全國首套房貸貼息政策，與此前「8．28」住房信貸政策形成疊加效應，正在推動部分購房需求從觀望轉向入場。



《經濟通通訊社9日專訊》