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AH股新聞

12/10/2026 10:58

《駐京專電》商務部等7部門：實施品質電商「五優」行動，糾治「全網最低價」等無序競爭

　　近日商務部等7部門關於實施品質電商「五優」行動的通知。圍繞組織電商平台「品質推優」、支持各類商家「品質創優」、便利消費主體「品質擇優」、引導絲路電商「品質爭優」、強化規範標準「長效護優」5個方面，部署了15項具體工作，推動電商行業從規模擴張向質量提升轉型。

　　針對無序競爭行為，通知強調，要加強電商領域監督執法，糾治電商平台「自動跟價」、「全網最低價」等無序競爭行為，規範平台佣金抽成、商家評級等規則，避免擠壓品質商家生存空間。打擊刷單炒信等違法違規行為。建立電商平台與中小商家對話溝通機制，協調解決經營難點堵點問題，促進各方共贏發展。

*創新發展電商消費品牌*

　　具體來看，組織電商平台「品質推優」是要加強品質電商主體培育，推動平台規則向優轉型，建立全鏈路品控體系。支持各類商家「品質創優」，則是要提升商家品質運營能力，創新發展電商消費品牌，賦能品質商家市場開拓。

　　在便利消費主體「品質擇優」方面，通知提出要強化消費引導與金融服務，鼓勵金融機構與電商平台規範合作，豐富消費金融產品和服務，加大對優質商品和服務的金融支持力度，更好滿足居民品質消費需求。

*培育一批誠信經營的品質標桿平台*

　　通知並提到，加強品質電商主體培育。用好展會活動等平台，組織電商平台聚焦產品和服務質量提升公開發布承諾和行動計劃，發布平台質量治理報告，主動接受社會監督，打造品質電商發展「主陣地」。發揮國家電子商務示範基地引領、輻射帶動和質量科普作用，以品質為導向開展示範創建，強化信用管理和分類指導，培育一批誠信經營的品質標桿平台。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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