《行業數據》乘聯分會：9月乘用車市場零售同比下降28%，新能源車出口增163.5%

乘聯分會數據顯示，9月全國乘用車市場零售161.8萬輛，同比下降28.0%，環比增長5.0%；1-9月乘用車累計零售1333.4萬輛，同比下降21.7%。



9月新能源乘用車市場零售108.4萬輛，同比下降16.7%，環比增長7.8%；1-9月新能源乘用車市場零售775.8萬輛，同比下降12.8%。9月常規燃油乘用車零售53萬輛，同比下降43%，環比下降0.3%；其中普通混合動力車同比增長25%，環比增長19%。



出口方面，9月乘用車出口91.7萬輛，同比增長73.7%，環比增長3.2%；1-9月乘用車出口701.7萬輛，同比增75.4%。



9月新能源乘用車出口55.8萬輛，同比增長163.5%，環比增長7.7%，佔乘用車出口60.8%，較去年同期增長21個百分點；其中純電動佔新能源出口的60.5%(去年同期66.2%)，作為核心焦點的A00+A0級純電動車佔純電動出口的57.9%(去年同期49%)。狹義插混佔新能源出口的34.2%(去年同期31.4%)增程佔新能源出口的5.3%(去年同期2.4%)。



1-9月，新能源乘用車出口388.7萬輛，同比增長138.8%。



9月新能源出口方面優秀的企業是：比亞迪汽車(175877輛)、奇瑞汽車(85990輛)、吉利汽車(72893輛)、特斯拉中國(30529輛)、上汽乘用車(29552輛)、長安汽車(29325輛)、零跑汽車(27454輛)、上汽通用五菱(16543輛)、東風汽車(10282輛)、小鵬汽車(10055輛)。



《經濟通通訊社12日專訊》