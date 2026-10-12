《中國要聞》新能源汽車增值稅出口退稅率明年4月1日起下調至9%

財政部、稅務總局發布公告稱，自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%。自2027年4月1日起，取消電子煙設備裝置等產品增值稅出口退稅。對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退(免)稅政策。



《經濟通通訊社12日專訊》