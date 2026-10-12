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12/10/2026 17:39

《中國要聞》新能源汽車增值稅出口退稅率明年4月1日起下調至9%

　　財政部、稅務總局發布公告稱，自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%。自2027年4月1日起，取消電子煙設備裝置等產品增值稅出口退稅。對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退(免)稅政策。


《經濟通通訊社12日專訊》

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