《Ａ股行情》滬綜指低開0.18%，中國輸歐混動汽車或將減半

中國商務部上周五（9日）公布中歐兩天貿易磋商的成果共識清單，表示已與歐盟就混合動力汽車貿易達成諒解。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.18%，報3806.98點，深成指低開0.43%，創業板指低開0.65%。盤初房地產、半導體板塊跌幅居前，傳媒娛樂、銀行股造好。



歐盟貿易委員謝夫喬維奇表示，進入歐盟的中國混能車數量將會減半。據《彭博》報道，歐盟計劃把中國混動車年度進口規模限制在35萬輛，最快12月1日生效，首年之後配額每年增加6%，為期四年。原則上配額將適用於所有混合動力汽車，而不僅僅是原產於中國的汽車。



美國國際貿易委員會9日公告，決定對特定垂直供電系統、相關組件及包含上述產品的計算系統啟動337調查。調查對象包括鴻海、立訊精密(02475)(深:002475)、工業富聯(滬:601138)、廣達電腦、台達電子等公司。受消息拖累，立訊精密A股、工業富聯早盤下跌。



國內方面，尊界V800剎車踏板支架於測試中斷裂一事掀關注。工信部等四部門10日發布徵求意見稿，進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作，當中要求汽車生產企業對相關產品設計進行複雜工況、極端場景下的失效模式分析，不達標不得裝車應用。《人民日報》翌日發文指出，上述新規是向「速成車」說不，並強調汽車煞車踏板「絕不應該在駕駛中出現斷裂」。另據乘聯分會發布的初步數據，中國9月乘用車零售銷量同比下降24%，新能源汽車銷量同比下降12%。汽車板塊盤初走弱。



另外，人民銀行今日進行500億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有3000億元逆回購到期，即今日淨回籠2500億元。本周公開市場將有3020億元逆回購到期。



《經濟通通訊社12日專訊》