《駐京專電》習近平：全面提高醫療服務水平，確保健康中國建設取得決定性進展

全國衛生與健康大會12日至13日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。習近平強調，「十五五」時期是實現到2035年建成健康中國目標的關鍵時期，要堅定不移走中國特色衛生與健康發展道路，貫徹新時代衛生與健康工作方針，揚優勢、固基礎、補短板、強弱項，推動衛生與健康事業高質量發展，不斷提高人民健康水平，確保健康中國建設取得決定性進展。



*優化醫療衛生機構功能定位和結構布局*



習近平指出，全面提高醫療服務水平是建成健康中國的一項重點任務。要深入實施醫療衛生強基工程，優化醫療衛生機構功能定位和結構布局，促進分級診療，讓群眾能就近看得上病、看得好病。加強慢性病綜合防控，完善防治康管全鏈條服務。健全中醫藥傳承創新發展機制，強化中西醫協同融合。加強衛生與健康領域基礎研究和原始創新，促進科技成果轉化，做大做強健康產業。優化就醫體驗，不斷提高群眾看病就醫的便利度和滿意度。



*優化藥品耗材集採、醫保支付和資金使用政策*



習近平強調，改革是衛生與健康事業發展的強大動力，要堅持把推進醫療、醫保、醫藥協同發展和治理作為醫藥衛生體制改革的主攻方向。全面落實醫療衛生事業單位改革方案，以公益性為導向深化公立醫院改革，加強縣區、基層醫療機構運行保障。構建多層次醫療保障體系，優化藥品耗材集採、醫保支付和資金使用政策，實現基金安全運行、醫院良性運轉、群眾負擔合理。健全藥品供應保障和使用管理機制，完善國家基本藥物制度，強化藥品質量安全監管。



李強在總結講話中指出，著力做好重大疾病防控，推進分級診療體系建設，優化群眾就醫體驗，構建多層次醫療保障體系，厚植中醫藥獨特優勢，抓好「一老一小」健康服務，推動科技賦能醫藥衛生事業發展，打牢健康中國建設基礎。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》