《神州頭條》財經報章頭版摘要：新能源車增值稅出口退稅率明年4月降至9%

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平同巴布亞新幾內亞總督達達埃就中巴新建交50周年互致賀電

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10月12日，國家主席習近平同巴布亞新幾內亞獨立國總督達達埃互致賀電，慶祝兩國建交50周年。習近平強調，我高度重視中國同巴新關係發展，願同達達埃總督一道努力，以兩國建交50周年為契機，賡續傳統友好，加強各領域交流合作，引領中巴新全面戰略夥伴關係再上新台階，更好惠及兩國人民。



中證監：推動北交所新三板一體化高質量發展

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中證監辦公廳副主任王利10月12日在2026金融街論壇年會新聞發布會上介紹參與論壇總體籌備情況及主場活動籌備情況時表示，中證監主席吳清將出席10月19日論壇年會開幕式並作主題演講。中證監將圍繞本屆論壇年會主題，精心設計、全力組織好4項重要活動。



商務部回應中歐混動汽車電動汽車磋商共識

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商務部新聞發言人12日表示，中歐在貿易投資磋商機制下持續對話，達成多項成果共識，有利於維護穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係。雙方本著相互尊重、平等協商的原則，就混動汽車、電動汽車貿易進行了密集磋商，平衡處理經貿分歧和彼此關切。





《上海證券報》



金融街論壇年會10月19日開幕金融監管部門主要負責人將出席並作主題演講

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2026金融街論壇年會將於10月19日至22日在北京金融街舉辦。上海證券報記者10月12日從2026金融街論壇年會新聞發布會上獲悉，中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長丁向群、中證監主席吳清、國家外匯局局長朱鶴新將出席2026金融街論壇年會並作主題演講。



財政部、稅務總局調整部分產品出口退稅政策

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財政部、稅務總局10月12日發布公告，調整部分產品出口退稅政策。根據公告：自2027年4月1日起，將新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%；取消電子煙設備裝置等產品增值稅出口退稅。公告明確，對上述產品中徵收消費稅的產品，出口消費稅政策不作調整，繼續適用消費稅退（免）稅政策。



中證監：推動北交所、新三板一體化高質量發展

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中證監辦公廳副主任王利10月12日在2026金融街論壇年會新聞發布會上表示，中證監將按照「十五五」規劃綱要的部署，立足多層次資本市場建設整體格局，推動北交所、新三板一體化高質量發展，探索更加適配創新型中小企業的制度和實踐，深化改革創新，豐富產品體系，強化功能發揮，更好助力金融強國建設和經濟高質量發展。





《證券時報》



習近平同巴布亞新幾內亞總督達達埃就中巴新建交50周年互致賀電

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10月12日，國家主席習近平同巴布亞新幾內亞獨立國總督達達埃互致賀電，慶祝兩國建交50周年。



改革激活內生動力上市公司質量穩步提升

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上市公司是經濟高質量發展的重要微觀基礎，穩中向好的發展態勢印證著中國經濟的韌性與活力。2020年10月初，國務院發布《關於進一步提高上市公司質量的意見》，六年間，資本市場基礎制度持續完善，上市公司經營基本面、治理水平、創新能力、回報意識發生深刻變化，資本市場服務實體經濟的樞紐功能不斷增強。



中證監：推動北交所、新三板一體化高質量發展

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10月12日，2026金融街論壇年會新聞發布會在京舉行，中證監辦公廳副主任王利出席。據介紹，人行行長潘功勝、金監總局局長丁向群、中證監主席吳清、國家外匯局局長朱鶴新將出席2026金融街論壇年會並作主題演講。談及北交所發展，王利表示，中證監將推動北交所、新三板一體化高質量發展，探索更加適配創新型中小企業的制度和實踐。



《經濟通通訊社13日專訊》