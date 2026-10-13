《中歐關係》歐盟擬12月推出新貿易防禦措施，以縮減對華貿易逆差和供應依賴

據路透社報道，歐盟執委會計劃於12月公布一系列潛在貿易防禦措施，以縮減對華貿易逆差，並降低歐盟對中國關鍵供應的依賴。



歐盟執委會上周五與中國達成協議，將中國混合動力汽車進口量限制在每年35萬輛，並允許每年增長6%。該措施預計最早於12月初生效。這一保障措施同樣適用於歐盟其他貿易夥伴，有效期四年。該措施將使中國對歐盟的混合動力汽車出口量低於今年預計達到的80萬輛水平，並使中國製造汽車在歐盟市場的份額從目前的12%左右降至約6%。



歐盟領導人將於周四開始的峰會上率先討論中國議題。歐盟執委會官員在介紹與中國達成的協議時表示，各國領導人預計將評估該協議的效果，並決定是否需要採取進一步行動。



一位歐盟執委會高級官員周一表示，與中方的對話已經取得成果，但「僅靠對話恐怕難以解決我們與中國之間這種不可持續失衡的結構性問題」，因此「問題在於除了對話之外，我們還要同步採取哪些措施」。該官員並稱，歐盟執委會計劃於12月提出一項新工具，以限制企業在某些關鍵供應領域對單一來源的依賴。



另一項新倡議將尋求向受到外部貿易措施衝擊的歐盟產業或特定地區提供支持。



歐盟領導人隨後將在12月17日至18日舉行的年底峰會上討論這些以及其他潛在措施。



《經濟通通訊社13日專訊》