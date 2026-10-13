  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

13/10/2026 16:00

《中國要聞》首8月中國服務進出口總額5.07萬億元，同比增7.9%

　　中國商務部公布，2026年1-8月，中國服務進出口總額50701.6億元（人民幣，下同），同比增長7.9%，增速較首7月回落0.4個百分點。其中，出口19996.1億元，增長14.8%，回落2.3個百分點；進口30705.5億元，增長3.8%，擴大0.6個百分點。服務貿易逆差10709.4億元，同比縮小1451.2億元。

　　主要呈現以下特點：旅行和運輸服務出口對整體服務出口增長的貢獻率近50%。1-8月，旅行服務出口2751.7億元，增長15.3%，運輸服務出口4202.6億元，增長28.2%。旅行和運輸服務出口對整體服務出口增長的貢獻率分別為14.1%和35.8%。

　　知識密集型服務出口佔比超過一半。1-8月，知識密集型服務進出口22314億元，增長6.6%，佔服務進出口總額的44%。知識密集型服務出口10744.7億元，增長10.9%，佔服務出口額的53.7%；其中，個人文化和娛樂服務、金融服務增長最快，增速分別為66%和21.6%。知識密集型服務進口11569.3億元，增長2.8%，佔服務進口額的37.7%。


《經濟通通訊社13日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰13/10/2026 15:41  【ＡＩ】千問新一代AI眼鏡N1系列今日現貨發售，國補到手價2218元起

其他
More

13/10/2026 15:17  《駐京專電》習近平：全面提高醫療服務水平，確保健康中國建設取得決定性進展

13/10/2026 15:10  《Ｂ股行情》上證B股指數收升1.3%，深證B收跌0.1%

13/10/2026 15:03  《Ａ股行情》滬綜指收升0.1%險守三千八，電池、鋰礦股全日走弱

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普為贏中期選舉亂出昏招

13/10/2026 15:38

大國博弈

定期存款 | 華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀...

12/10/2026 16:39

貨幣攻略

中東戰火 | 特朗普稱中期選舉前不會攻擊伊朗，美國防部據報已...

09/10/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金