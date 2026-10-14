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14/10/2026 11:34

【數據解讀】海關：前三季內地對APEC其他經濟體進出口同比增24%

　　國新辦就2026年前三季度進出口情況舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，據中國海關統計，今年前三季度，中國對APEC其他經濟體進出口24.07萬億元（人民幣．下同），同比增長23.9%，佔中國進出口總值的60.3%，比去年同期提升了2.5個百分點。

　　他表示，目前，APEC其他經濟體中與中國簽訂了自貿協定的有15個。前三季度，中國對APEC自貿夥伴合計進出口18.2萬億元，增長29.2%，佔中國與APEC其他經濟體進出口總值的75.6%。中國海關大力推進與APEC其他經濟體的「經認證的經營者」互認（AEO互認），實現互認的經濟體已經達到10個。前三季度，中國AEO企業對APEC其他經濟體進出口增長28.8%，佔中國與APEC其他經濟體進出口總值的44.5%。

　　此外，在電子、汽車、機械等行業，中國與APEC其他經濟體逐步形成了優勢互補、緊密合作的創新鏈條，帶動高技術產品進出口雙向發力。前三季度，中國對APEC其他經濟體進出口高技術產品增長50.3%，規模達到6.66萬億元，已經超過了去年全年，貢獻了中國與APEC其他經濟體之間近一半的貿易增量。特別是先進製造業融合發展，推動部分高端化、綠色化產品貿易快速擴容，前三季度，中國自APEC其他經濟體進口電子元件增長56%，出口「新三樣」產品增長37.1%。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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