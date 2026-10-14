《中歐關係》歐盟官員：對華貿易失衡不止汽車領域，將尋求更多協議

據彭博社報道，歐盟經濟事務專員Valdis Dombrovskis周二（13日）在曼谷接受採訪時表示，歐盟限制中國混合動力汽車進口的協議只是第一步，因為貿易不平衡問題遠不止汽車領域，歐方還需要在其他不同領域繼續推進這項工作。



儘管Dombrovskis沒有說明下一個可能涉及的行業，也沒有透露達成更多協議的確切時間，但他承認範圍應該相當廣泛，強調需要相當迅速地行動。他認為，這些嘗試會繼續下去，並且會力求盡快取得成果。



中歐雙方上周舉行會談，就貿易和投資、出口管制以及知識產權等議題達成16點共識。歐盟表示，將對進入該地區的混合動力汽車數量設置上限，這對於歐盟本土汽車產業而言是一項利好。當前，該行業面臨中國進口汽車的競爭，以及歐洲品牌在中國市場需求下滑的挑戰。



Dombrovskis指出，上周的協議是此次磋商取得的首個切實成果，協議內容不止包括進口數量限制，還包括為歐洲企業進入全球第二大經濟體提供更多市場准入。他又稱，歐盟去年貿易逆差約為3600億歐元，這意味著日均貿易逆差接近10億歐元。這顯然不可持續，需要重新平衡。



《經濟通通訊社14日專訊》