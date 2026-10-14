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AH股新聞

14/10/2026 15:20

《中歐關係》中汽協支持中歐汽車磋商成果：為國際社會妥處分歧樹立典範

　　中國汽車工業協會今日午間發布關於中歐混動汽車、電動汽車磋商共識的聲明。聲明提到，中歐雙方近日秉持相互尊重、平等協商的原則，在貿易投資磋商機制下就混動汽車、電動汽車貿易問題開展了密集磋商並達成共識。中國汽車工業協會對此高度關注，並對磋商取得的積極成果表示歡迎和支持。

　　聲明指出，當前全球貿易保護主義抬頭，國際經貿環境的不確定性明顯上升。汽車產業全球化程度高、產業鏈供應鏈長、跨國協作緊密，面臨政策壁壘、供應鏈重構等多重挑戰。此次中歐在世界貿易組織(WTO)多邊規則框架下，明確秉持基於事實、非歧視、合規三項原則，就混動汽車、電動汽車貿易問題達成共識。

　　這一共識有助於穩定雙方產業預期，維護汽車產業鏈供應鏈穩定暢通，為車企開展貿易投資合作創造更加可預期的環境；也有助於維護雙方產業界和消費者的共同利益，避免貿易摩擦升級。中歐依托WTO平台，堅持以對話協商的方式處理貿易摩擦，為國際社會妥處分歧樹立了典範。

　　中國汽車工業協會表示，願繼續發揮橋樑紐帶作用，推動行業加強溝通協調，支持中歐在貿易投資磋商機制下相向而行，落實共識、妥處分歧，共同維護公平、開放、非歧視的國際貿易環境，為全球汽車產業綠色低碳轉型和可持續發展注入正能量。


《經濟通通訊社14日專訊》

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