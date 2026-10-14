【人行操作】人行：明日開展7000億買斷式逆回購，較到期量增加2000億

人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，10月15日（明日）將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天），到期日為2027年4月15日（遇節假日順延）。
明日有5000億元人民幣6個月期買斷式逆回購到期，這意味著明日人行的買斷式逆回購操作量較到期量增加2000億元。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/10/2026 17:24
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明日有5000億元人民幣6個月期買斷式逆回購到期，這意味著明日人行的買斷式逆回購操作量較到期量增加2000億元。
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