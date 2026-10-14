【聚焦數據】中國9月對美出口增速創五年半高位，對歐盟順差升至紀錄最高

在中美貿易休戰期期，中國對美國出口繼續恢復，9月對美國出口額同比增速創五年半高位；而對中歐貿易談判前景的擔憂帶來一定搶出口效應，推動中國對歐盟出口增速創下今年2月以來最高，對歐盟貿易順差擴至有記錄以來最高。



路透根據中國海關公布的數據測算，9月中國以美元計價對美國的出口同比增長39.6%，增速創2021年3月以來最高；當月自美國進口同比增長20.7%，為三個月高點。當月對美國的貿易順差規模擴至340.1億美元，為去年1月以來最大。



9月中國對非美地區出口額3993億美元，刷新歷史最高紀錄，35.9%的同比增速為七個月最快。其中對東盟、韓國出口增速分別升至52.3%和68.2%，均創2021年2月以來最高；對歐盟的出口增速為25.3%，為今年2月以來最高。



而在歐盟日益擔憂對華貿易逆差不斷擴大之際，9月中國對歐盟貿易順差擴至348億美元，為2020年2月有記錄以來最高(當月為英國退歐後首月)。1-9月中國對歐盟貿易順差達2772.8億美元，高於去年1-11月的順差，已經超過除去年之外所有年份的全年規模。



當月對東盟、香港、美國、歐盟的出口對中國整體出口拉動點數居前，分別為8.55、5.41、4.14和3.70個百分點。



《經濟通通訊社14日專訊》