  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2026 14:52

【聚焦數據】中國9月對美出口增速創五年半高位，對歐盟順差升至紀錄最高

　　在中美貿易休戰期期，中國對美國出口繼續恢復，9月對美國出口額同比增速創五年半高位；而對中歐貿易談判前景的擔憂帶來一定搶出口效應，推動中國對歐盟出口增速創下今年2月以來最高，對歐盟貿易順差擴至有記錄以來最高。

　　路透根據中國海關公布的數據測算，9月中國以美元計價對美國的出口同比增長39.6%，增速創2021年3月以來最高；當月自美國進口同比增長20.7%，為三個月高點。當月對美國的貿易順差規模擴至340.1億美元，為去年1月以來最大。

　　9月中國對非美地區出口額3993億美元，刷新歷史最高紀錄，35.9%的同比增速為七個月最快。其中對東盟、韓國出口增速分別升至52.3%和68.2%，均創2021年2月以來最高；對歐盟的出口增速為25.3%，為今年2月以來最高。

　　而在歐盟日益擔憂對華貿易逆差不斷擴大之際，9月中國對歐盟貿易順差擴至348億美元，為2020年2月有記錄以來最高(當月為英國退歐後首月)。1-9月中國對歐盟貿易順差達2772.8億美元，高於去年1-11月的順差，已經超過除去年之外所有年份的全年規模。

　　當月對東盟、香港、美國、歐盟的出口對中國整體出口拉動點數居前，分別為8.55、5.41、4.14和3.70個百分點。


《經濟通通訊社14日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

特朗普為贏中期選舉亂出昏招

13/10/2026 15:38

大國博弈

說說心理話

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金