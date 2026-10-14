【聚焦數據】9月中國稀土出口量四年同期最高，集成電路、成品油出口金額同比倍增

9月中國人工智能相關產品繼續高增，對中國出口增長的貢獻率超過八成，稀土出口量則較上月有所回落。進口端，9月大豆進口量在去年高基數影響下出現回落。



*9月中國稀土出口量同比止跌轉漲*



海關數據顯示，9月中國稀土出口量回落至4269.8噸，較8月減少9.8%，不過同比而言逆轉了連續四個月的跌勢，轉為上漲6.7%，當月出口量為四年同期最高。



經路透測算，9月中國稀土出口均價為15947.8美元/噸，創2023年5月以來最高。同比漲幅則明顯回落至7.1%，為今年3月以來最慢。



*9月汽車出口量同比回升，均價增3.7%*



9月集成電路出口繼續高歌猛進，出口金額同比增速進一步升至136%，刷新2020年2月以來最高水平。這仍主要得益於價格的上漲，當月出口量同比增長1%，而出口均價增長133.7%，已連續五個月維持三位數增速。



其他商品中，成品油、自動數據處理設備及其零部件、高新技術產品、汽車（包括底盤）等出口額同比增速靠前，分別增長125.1%、92.9%、63.6%和62%。其中汽車（包括底盤）出口量同比增速回升至56.3%，出口均價增長3.7%。



另外在去年同期低基數等因素影響下，玩具出口額同比增速40.8%，為2021年5月以來最高；而陶瓷、肥料、糧食跌幅較大，分別下降19.1%、9.2%和5.3%。



9月機電產品對整體出口帶來最大拉動（約27.63個百分點），出口額增速43.7%，為七個月高點；AI相關產品對整體出口增長的合計貢獻率約為83.9%。



*自動數據處理設備等進口同比增速升至近3倍創新高*



進口商品中，AI相關產品對中國整體進口增速的拉動最大，高新技術產品、集成電路分別貢獻21.23和12.81個百分點。其中自動數據處理設備及其零部件進口增速升至296.5%，為1993年有同比數據以來最高；而飛機、汽車進口額同比分別下跌50%和38.1%。



大宗商品進口中，隨著中東局勢再度升級引發油價再度上漲，9月中國的原油進口量回落至3709.6萬噸，為三個月最低，亦為九年同期最低，同比減少21.5%。9月國際布蘭特原油期貨LCOc1均價漲至102美元/桶，為四個月最高。



*9月中國大豆進口量環比減2.1%，同比降7.7%*



此外，9月中國大豆進口量回落至1188萬噸，較上月減少2.1%，同比下降7.7%。上海匯易諮詢(JC Intelligence)分析師Rosa Wang表示，同比下滑主要是由於去年基數較高。當時在中美貿易緊張局勢下，中國買家加大了對南美大豆的採購力度。



《經濟通通訊社14日專訊》