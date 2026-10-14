《Ａ股行情》滬綜指低開0.27%，歐盟擬拓展對華貿易協議至汽車以外領域

滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.27%，報3790.63點，失守三千八；深成指低開0.36%，創業板指低開0.52%。盤初傳媒娛樂、有色板塊跌幅居前。



據彭博社報道，歐盟經濟事務專員Valdis Dombrovskis周二（13日）表示，歐盟限制中國混合動力汽車進口的協議只是第一步，因為貿易不平衡問題遠不止汽車領域，歐方還需要在其他不同領域繼續推進這項工作。他未透露下一個可能涉及的行業或達成更多協議的時間，但表示涉及範圍應相當廣泛，並強調需迅速行動。



央視旗下新媒體「玉淵譚天」同日發表文章釋放信號稱，如果歐盟再推出新的貿易限制措施，中方已準備好採取行動。文章亦反駁上周達成的協議將使中國混合動力汽車對歐出口減少逾半的說法，指出這一計算方式以協議安排與預計出口量作比較，而不是採用中歐30多輪談判中使用的2025年基準。



此外，國務院副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表，圍繞人工智能發展和治理同各位委員進行交流。顧問委員會主席、蘋果董事會執行董事長庫克(Tim Cook)等讚賞中國人工智能等領域發展成就，表示願繼續深耕中國、拓展合作，更好發揮橋樑紐帶作用。不過，AI及蘋果概念早盤均隨市走低。



人民銀行今日進行560億元人民幣7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放560億元人民幣。



《經濟通通訊社14日專訊》