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14/10/2026 15:37

【ＡＩ】蘋果多款國行版iPhone新增大模型備案編號，包括Apple智能、通義萬相、通義千問

　　國行版iPhone機型備案信息據報出現變化，新增搭載大模型備案編號，引發關注。據內媒「快科技」報道，今日有多名網民發現，工信部入網信息顯示，國行iPhone Duo於今年9月2日獲得試用批文許可證，並於9月29日完成換證，同時增加了搭載的大模型備案編號Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，分別對應蘋果智能、通義萬相、通義千問。

　　值得注意的是，除了iPhone Duo外，iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro、iPhone Air、iPhone 17以及iPhone 18 Pro Max等機型也在9月29日完成換證，同樣新增了上述大模型備案信息。

　　內媒「IT之家」指出，蘋果　iPhone 15和　iPhone 15 Plus並沒有更新備案。上述備案信息和蘋果Apple智能的支持機型相吻合，Apple智能支持iPhone 15 Pro系列及後續機型。

　　據了解，工信部今年7月公布7款提供手機端側生成式人工智能服務的備案信息，其中蘋果技術開發（上海）有限公司的「Apple 智能」於2026年7月8日完成備案，適用設備為蘋果手機，意味國行版iPhone的AI功能有望加速上線。

　　另外，阿里巴巴此前曾表示，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS和　visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在　Apple 設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。


《經濟通通訊社14日專訊》

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