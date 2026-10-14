【ＡＩ】蘋果多款國行版iPhone新增大模型備案編號，包括Apple智能、通義萬相、通義千問

國行版iPhone機型備案信息據報出現變化，新增搭載大模型備案編號，引發關注。據內媒「快科技」報道，今日有多名網民發現，工信部入網信息顯示，國行iPhone Duo於今年9月2日獲得試用批文許可證，並於9月29日完成換證，同時增加了搭載的大模型備案編號Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，分別對應蘋果智能、通義萬相、通義千問。



值得注意的是，除了iPhone Duo外，iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro、iPhone Air、iPhone 17以及iPhone 18 Pro Max等機型也在9月29日完成換證，同樣新增了上述大模型備案信息。



內媒「IT之家」指出，蘋果 iPhone 15和 iPhone 15 Plus並沒有更新備案。上述備案信息和蘋果Apple智能的支持機型相吻合，Apple智能支持iPhone 15 Pro系列及後續機型。



據了解，工信部今年7月公布7款提供手機端側生成式人工智能服務的備案信息，其中蘋果技術開發（上海）有限公司的「Apple 智能」於2026年7月8日完成備案，適用設備為蘋果手機，意味國行版iPhone的AI功能有望加速上線。



另外，阿里巴巴此前曾表示，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為iOS、iPadOS、macOS和 visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在 Apple 設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。



《經濟通通訊社14日專訊》