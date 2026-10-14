《中國要聞》外交部：今年進博會繼續為最不發達國家提供免費展位

在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問指，第140屆廣交會即將開幕，第九屆進博會也將於11月5日啟動，近期中方還成功舉辦中國國際服務貿易交易會、中國－東盟博覽會、全球數字貿易博覽會等，連串國際性展會吸引世界各國企業積極參與，被認為是促進全球經濟貿易發展的重要動力，「請問發言人有何評論」？



對此，外交部發言人毛寧回應稱，這一系列展會都是中國連接全球、賦能發展、惠及民生的重要窗口。今年是廣交會創辦70周年，將有3.2萬家企業參展，專精特新、單項冠軍等優質企業超過1.1萬家；今年進博會將繼續為最不發達國家提供免費展位，還將升級亞非產品專區，幫助非洲建交國把握「零關稅」紅利。這些展會強大吸引力的背後，是中國堅持推進高水平對外開放、與世界共享發展機遇的決心與努力。



第140屆廣交會將於明日起至11月4日分三期在廣州舉辦，國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並作主旨演講。第九屆進博會將於11月5日至10日在上海舉行，目前已有來自99個國家和地區的超1200家企業簽約參展。



《經濟通通訊社14日專訊》