【數據解讀】人行主管媒體：9月企業貸款利率略低於3%，社會融資成本持續處於低位

中國人行周三公布的9月金融數據顯示當月新增信貸及社融增量均稍好於預期，居民中長貸轉正，不過廣義貨幣供應量M2和M1增速均有所下滑，M2同比增速則創下一年半以來新低。繼國慶長假前送出一攬子財政和貨幣政策「大禮包」後，短期貨幣政策或進入新觀察期。



*應主要通過利率觀察信貸供需匹配情況，淡化對信貸規模的關注*



人行主管的《金融時報》指出，從人行了解到，9月貸款利率繼續保持低位。9月份企業新發放貸款加權平均利率略低於3%，比上年同期低約0.2個百分點。



報道引述業內專家表示，未來應主要通過利率來觀察信貸供需匹配的情況。近年來，中國產業結構深度調整，增長動能新舊轉換，信貸供需形勢反映了經濟結構轉型。信貸和其他商品一樣，應以滿足人民群眾生產生活需要為宜，不需要過多關注規模增長。未來要淡化對信貸規模的關注，更多關注價格，即市場利率的變化。



業內專家指出，當前企業貸款利率、發債利率等主要融資價格指標處於低位水平，也是社會融資環境保持寬鬆的重要體現，表明資金供給比較充裕，實體經濟有效融資需求得到充分滿足。



*業內專家：利率下行走勢表明當前信貸供給充分滿足了市場需求*



自2018年下半年本輪降息周期以來，政策利率累計下調1.15個百分點，而企業貸款平均利率降幅明顯大於政策利率。如果觀察2018年以來的利率趨勢可以看到，企業貸款和個人住房貸款加權平均利率從5%-6%左右的水平穩步下降至目前的3%左右，5年期AAA級企業債利率從4%-5%左右降至不到2%。



在業內專家看來，利率下行的走勢表明當前信貸供給充分滿足了市場需求，貨幣政策適度寬鬆效應明顯。「價格是反映供需關係的基礎性信號。在信貸市場供需兩個方面的力量共同作用下，貸款利率呈現下行態勢，表明信貸投放已較為充分，滿足了市場需求。」



《經濟通通訊社15日專訊》