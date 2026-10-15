【聚焦ＡＰＥＣ】深圳：APEC會議周地鐵、公交票價五折，倡導企業實行靈活工作安排

深圳下月將迎來亞太經合組織（APEC）「會議周」，包括於11月14-16日舉辦APEC工商諮詢理事會第四次會議，11月17-18日舉辦APEC工商領導人峰會，11月18-19日舉辦APEC第三十三次領導人非正式會議。深圳市政府今日舉行APEC會議「綠色出行、暢通有我」主題新聞發布會，宣布在APEC會議期間，將實施地鐵、公交票價五折優惠等措施，鼓勵市民停用少用私家車，降低路面交通壓力；同時呼籲市民積極響應居家辦公、帶薪休假、錯峰出行等倡議，減少重點區域人流、車流壓力。



深圳市交通運輸局副局長徐煒介紹，會議期間，黨政機關、事業單位、國有企業工作人員將帶頭申報綠色出行停駛私家車。除承擔保障任務單位的車輛外，其餘公務車和國企公車按90%比例暫停使用。自願申請並停駛私家車的市民，將獲發放具有APEC紀念意義和一定面值的深圳通紀念卡、APEC專屬紀念車貼。



為配合會議期間臨時交通管理措施，深圳將對限行區域的地鐵、公交加大運輸供給。地鐵方面，部分線路行車間隔縮短至2分鐘，並視客流情況增加地鐵備用車；公交方面，制定公交地鐵接駁方案，新增50條公交地鐵接駁專線，運力班次增加20%，並根據客流需求採取加密班次等靈活調度方式提升運能。



徐煒並指出，深圳將以APEC會議為契機，把綠色出行從一種倡導性的生活方式轉化為城市綠色治理的長效機制，打造可持續運營的超大城市綜合交通治理的新範式。



另外，深圳市人力資源保障局副局長郝時飛表示，深圳倡導企業根據生產、工作的具體情況及所在區域，在APEC會議當周工作日期間（11月16日-20日）實行靈活工作安排，包括居家遠程辦公、錯峰上下班、彈性上下班、休帶薪年休假等。企業可在與職工充分協商的基礎上，結合實際因企施策、因崗施策、因時施策、因地施策，不同企業、同一企業的不同崗位，均可選擇不同的方式。



《經濟通通訊社15日專訊》