《中國要聞》李強周六起出訪烏茲別克、塔吉克、俄羅斯，出席上合組織會議及中俄總理定期會晤

中國外交部發言人宣布，應烏茲別克總理阿里波夫邀請，國務院總理李強將於10月17日至18日對烏茲別克進行正式訪問；應塔吉克總理拉蘇爾佐達邀請，李強將於10月18日至20日對塔吉克進行正式訪問並出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十五次會議；應俄羅斯聯邦總理米舒斯京邀請，李強將於10月20日至22日赴俄羅斯舉行中俄總理第三十一次定期會晤。



《經濟通通訊社15日專訊》