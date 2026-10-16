《駐京專電》潘功勝出席G20財長和央行行長會：全球失衡不能依靠匯率調節

二十國集團（G20）在泰國曼谷召開今年第三次G20財長和央行行長會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並發言表示，全球失衡不能依靠匯率調節。逆差國與順差國應共同努力，實現全球經濟動態平衡。央行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。



會議討論了全球經濟形勢與展望、金融部門改革等議題。與會各方認為，世界經濟總體保持韌性，但仍面臨多重風險挑戰。貿易摩擦和保護主義通過影響供應鏈、推升通脹、擾亂市場預期等因素拖累全球經濟。金融部門是實現資源有效配置和經濟穩健增長的重要基礎，各方支持完善金融監管框架，維護金融穩定。各方呼籲G20加強政策協調，促進全球經濟增長。



談及全球失衡，潘功勝指出，各方應有更全面的分析視角。不能只看經常帳戶，也要關注金融渠道，特別是隨著全球金融一體化加深，應更加重視資本流動等金融因素對失衡的影響。全球失衡不能依靠匯率調節。匯率受經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等多種因素影響，與經常帳戶不存在簡單線性關係。逆差國與順差國應共同努力，實現全球經濟動態平衡。



*人工智能相關資產估值回調風險加劇金融脆弱性*



地緣政治衝突加劇仍是全球經濟的最大不確定性。潘功勝指出，一些國家國債市場大幅波動、人工智能相關資產估值回調風險加劇了金融脆弱性。促進金融監管現代化不等於放鬆監管，不應損害金融體系穩定和風險抵禦水平。各方應充分用好G20財金合作平台，強化宏觀經濟政策協同，攜手應對全球性風險挑戰。



潘功勝表示，中國經濟高質量發展延續向好態勢，金融市場平穩運行，經濟長期向好的基本面與支撐條件沒有改變。央行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，為中國經濟穩定增長和金融市場的平穩運行營造良好的貨幣金融環境。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》