《駐京專電》商務部：進博會籌備基本就緒，4142家境外企業參展

第九屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，虹橋論壇將同期舉辦。國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，商務部副部長鄢東介紹第九屆中國國際進口博覽會籌備情況，目前，各項籌備基本就緒，將有162個國家、地區和國際組織參與，4142家境外企業參展，整體面積首次超過44萬平方米。



*美國企業參展面積超過5萬平方米，連續八屆保持第一*



鄢東表示，今年吸引了69個國家和國際組織參展，主體數量超過去年；加拿大、斯里蘭卡為主賓國，摩爾多瓦、羅馬尼亞等5國和聯合國開發計劃署首次參展。企業展中，美、德、英、法等國企業參展面積領跑，其中美國企業參展面積超過5萬平方米，連續八屆保持第一，較去年增加了1500平方米；加拿大、新西蘭企業參展面積為歷屆之最，澳洲企業參展面積較去年擴大了25%。虹橋論壇以「穩定合作 共建開放型世界經濟」為主題，將舉辦主論壇和23場分論壇；繼續發布《世界開放報告》及開放指數，新增發布《出口中國能力發展報告》，打造「雙旗艦」報告。



*首次參展企業超2000家、全球首發、亞洲首展等展品創新高*



此外，從規模來看，企業展面積首次突破37萬平方米。從展商來看，世界500強和行業龍頭企業首次超過300家，九屆進博會「全勤」的企業和機構近200家；首次參展的「新面孔」企業超2000家。從展品來看，截至目前，全球首發、亞洲首展、中國首秀的代表性展品超過480件，創歷年新高。另一方面，多項舉措首次實施。首次推出主賓國和「出口中國」年度主題國專屬「權益包」，量身打造支持舉措與服務，創新策劃「館內+館外」展城聯動；首次打造環球國民品牌展示區；全面升級「進博三薈」，其中「精品薈」首次引入「非遺工坊」，「美食薈」首次設立環球美食品鑒區，「文藝薈」首次與「中國國際時裝周」聯動。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》