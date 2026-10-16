《鍾之日記》內房回暖，科網反彈

《鍾之日記》10月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



歐美股市反彈回升，亞太股市跟隨造好。港股重陽節假期前回升，早盤高開後反覆向上。英偉達CEO黃仁勳發言力撐CoreWeave，科網股上日震盪後有所修復。恒指全日收報24186，升124點或0.52%，主板成交收縮至1782億元。



*滬綜指收升0.24%，本周挫2.56%，連續四周下跌*



滬深股市今日高開低走，滬綜指尾盤由跌轉升0.24%，盤中一度跌破3700點，本周跌幅達2.56%，連跌四周；深成指收跌0.12%，創業板指跌0.39%。兩市全日交易額1.56萬億元人民幣，較上個交易日減量776億元人民幣或4.8%。



從板塊來看，軍貿及低空經濟概念集體拉升，廣東宏大(深:002683)、長城軍工(滬:601606)漲停。航空板塊全日走高，佳力奇(深:301586)漲停；房地產股亦受政策提振，新城控股(滬:601155)、招商蛇口(深:001979)漲幅居前。下跌方面，AI營銷概念持續走低，創新藥概念尾盤跳水，藥明康德(滬:603259)一度跌停，最終挫超6%。



回顧本周，中歐就混合動力汽車貿易達成共識，計劃將中國混動車年度進口規模限制在35萬輛，並逐年增加配額；工信部等四部門升級監管「速成車」，發布徵求意見稿擬加強汽車產品創新設計和研發測試驗證的管理；加上財政部、稅務總局宣布，新能源汽車增值稅出口退稅率將於明年4月下調至9%，汽車板塊本周累跌4%。經濟數據方面，內地9月貿易數據勝預期，以美元計價的出口總值同比激增36.3%創七個月高，進口也增三成創三個月新高；同期CPI同比漲幅擴大至0.9%，但略低於預期，PPI則漲5%創逾四年高。此外，9月新增貸、社融增量優於預期，但M2、M1增速放緩。



*商品房銷售改革多城落地，內房股回暖*



10月15日，深圳、杭州同日發布商品住房銷售制度改革細則，內房板塊獲提振，龍湖集團(00960)揚6.2%，報5.045元，為今日表現次佳藍籌；新城發展(01030)漲3.4%，報1.385元；華潤置地(01109)升3.3%，報31.06元；萬科(02202)彈2.1%，報2.43元；融創中國(01918)升1.8%，報0.565元。



具體來看，深圳、杭州兩地均在收緊預售端的同時，優先推行現房銷售制度，其中，現房銷售的定金比例設置有所差異，深圳規定不得超過總房款的3%，杭州則不得超過5%。杭州另規定，除土地出讓公告明確要求現房銷售的項目外，房企可自主選擇預售或現房銷售。



中信建投指出，9月末至今，北京、上海、廣州、武漢、天津、深圳、杭州7個城市相繼出台相關地方政策，推行現房銷售、提升預售門檻，並通過配套緩衝機制推動新政平穩落地。在七城示範作用下，其他城市細則出台速度有望加快，行業格局將加速分化。



東方證券表示，「8．28」新政、9月底的貼息政策以及未來仍將繼續釋放的寬鬆政策，將加速房價止跌回穩的趨勢。該行對後續核心城市的量價復甦抱有充分信心，重申應關注四季度末可能出現的交易機會，以及2027年地產股的大級別行情。



*科網股集體反彈，阿里快手升逾2%*



隔晚美股科技股個別偏強，英偉達CEO黃仁勳公開力挺CoreWeave，指這家負債約500億美元的AI雲端服務商的財務狀況持續改善後，港股融資力度偏強的科網股一同回升，全線攜手反彈。



阿里巴巴(09988)升2.3%，報108.8元；快手(01024)升2.5%，報29.3元；百度(09888)升1.4%，報79.45元；網易(09999)升0.7%，報197.7元，盤中最高見201.8元，創1個月新高；京東(09618)升1%，報106.1元；美團(03690)盤中最高見77.9元，創1個月新高，最後收升0.3%。



日前CoreWeave(US.CRWV)被指債券孳息率急升，引發AI股發債難度急升疑雲，隔晚CoreWeave持續股債雙殺，股價一度再跌近一成，但盤中黃仁勳發言力撐CoreWeave，表明對CoreWeave維持樂觀，並強調現行英偉達並無需為CoreWeave財務狀況兜底。黃仁勳一句說話即時撐回市場信心，CoreWeave股價反彈，收市更倒升近6%。



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