《中國要聞》商務部、科技部：擬禁止、限制出口人工智能、生物醫藥、光伏三個領域40項技術

中國商務部、科技部今日發布公告，就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，並對相關技術出口實施臨時登記管理。商務部發言人強調，此次修訂是技術貿易管理的常態化工作，依法依規進行，不針對任何特定國家、地區或實體。



公告表示，根據《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國技術進出口管理條例》，商務部、科技部擬修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》，增列部分人工智能、生物醫藥、光伏技術。經批准，現向社會公開徵求意見，並同步對相關技術實施出口前登記管理。



此次公開徵求意見涉及人工智能、生物醫藥、光伏三個領域40項技術。人工智能領域包括大模型、智能體、算力集群、信息處理相關23項技術；對已通過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的技術，不納入管理範圍。生物醫藥領域包括細胞和基因治療、小核酸藥、病原微生物相關5項技術；對不涉及所有權轉讓的對外授權模式，適用自動許可等便利措施。光伏領域包括多晶硅製造、硅片製造、電池製造相關12項技術；技術管理範圍也包含承載相關技術的關鍵和核心設備。



*各主要經濟體均已在該三方面作出口管控，中國參考實施*



商務部發言人指出，近年人工智能、生物醫藥和光伏相關技術在敏感領域的應用不斷拓展，各主要經濟體均實施了不同程度的出口管控。中國參考國際通行做法，依法實施必要的管理，既防範技術失控和不當擴散風險，也保障正常國際技術交流合作，推動科技向上向善、安全可控、造福人類。



其中，擬禁止出口技術14項，包括：人工智能驅動的惡意代碼生成與變異技術、具有自主知識產權的細胞和基因治療技術工藝平台、鈣鈦礦及疊層電池組件生產技術等；擬限制出口技術26項，包括：人工智能輔助漏洞挖掘技術、具有自主知識產權的通用型細胞和基因治療全新靶點發現和驗證技術、單線產能≥3萬噸/年的多晶硅工程技術等。公告還明確了適用便利措施等情形。



商務部、科技部將依法對《目錄》管理範圍實施動態調整，根據技術發展情況，及時將不先進或落後技術移出《目錄》。此次徵求意見是在更大範圍內聽取各方意見建議的工作安排。



*徵求意見至正式實施期間，出口目錄內技術需先登記*



徵求意見期限為2026年10月16日-11月15日。自本公告發布之日起，至《中國禁止出口限制出口技術目錄》正式修訂並實施之日止，技術出口經營者在出口即將列入《目錄》的技術前，應當在商務部業務系統統一平台技術貿易管理信息應用登記。已經開始但尚未完成的出口，在登記範圍內。



需開展登記的出口情形包括：1。向境外轉讓技術所有權，如知識產權轉讓；2。境內技術授權境外使用，如知識產權授權使用；3。境內技術的所有權人或者實際控制人變更為境外主體；4。商務部以通知等形式明確要求登記的其他情形。



登記的信息主要包括：技術出口經營者和技術接收方的基本信息、出口國別或地區、擬出口技術及用途、技術預計出口金額等。



《經濟通通訊社16日專訊》