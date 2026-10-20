  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2026 10:49

【聚焦數據】中國第三季GDP金融業GDP增幅縮窄至4.1%，房地產業跌0.4%

　　國家統計局今日公布2026年三季度國內生產總值(GDP)初步核算結果。其中，金融業三季度GDP為27449億元（人民幣．下同），同比增長4.1%，增速較上季縮窄2.8個百分點；首三季為82063億元，同比增長5.8%。

　　房地產業三季度GDP為19874億元，同比跌0.4%，跌幅較上季擴大0.2個百分點；首三季為61239億元，同比下跌0.2%。

*三季度建築業GDP續跌，租賃和商務服務業增幅擴大*

　　建築業三季度GDP為21168億元，同比跌4.4%，跌幅擴大0.3個百分點；首三季57211億元，同比跌4.1%。該行業三季度和首三季GDP跌幅均為此次統計項目中最大。

　　租賃和商務服務業三季度GDP為18156億元，同比增12.9%，增幅較上季增加1.3個百分點；首三季49748億元，同比增12.3%；兩項增幅均為此次統計行業中最大。其次是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，三季度GDP為17187億元，同比增9.8%，惟增幅較上季回落1個百分點；首三季58522億元，同比增10.4%。

　　工業三季度GDP為113162億元，同比增5.2%，增幅擴大0.5個百分點；首三季329386億元，同比增5.3%。其中，製造業三季度GDP為93342億元，同比增5.9%，增幅擴大1.1個百分點；首三季275672億元，同比增5.6%。

　　住宿和餐飲業三季度GDP為7458億元，同比增6.3%，增幅擴大0.5個百分點；首三季19715億元，同比增5.5%。

　　批發和零售業三季度GDP為39044億元，同比增5.6%，增幅擴大2.3個百分點；首三季111261億元，同比增長4.4%。


《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行上調港元定存息，3個月6...

18/10/2026 13:29

貨幣攻略

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

16/10/2026 12:18

大國博弈

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金