【聚焦數據】中國第三季GDP金融業GDP增幅縮窄至4.1%，房地產業跌0.4%

國家統計局今日公布2026年三季度國內生產總值(GDP)初步核算結果。其中，金融業三季度GDP為27449億元（人民幣．下同），同比增長4.1%，增速較上季縮窄2.8個百分點；首三季為82063億元，同比增長5.8%。



房地產業三季度GDP為19874億元，同比跌0.4%，跌幅較上季擴大0.2個百分點；首三季為61239億元，同比下跌0.2%。



*三季度建築業GDP續跌，租賃和商務服務業增幅擴大*



建築業三季度GDP為21168億元，同比跌4.4%，跌幅擴大0.3個百分點；首三季57211億元，同比跌4.1%。該行業三季度和首三季GDP跌幅均為此次統計項目中最大。



租賃和商務服務業三季度GDP為18156億元，同比增12.9%，增幅較上季增加1.3個百分點；首三季49748億元，同比增12.3%；兩項增幅均為此次統計行業中最大。其次是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，三季度GDP為17187億元，同比增9.8%，惟增幅較上季回落1個百分點；首三季58522億元，同比增10.4%。



工業三季度GDP為113162億元，同比增5.2%，增幅擴大0.5個百分點；首三季329386億元，同比增5.3%。其中，製造業三季度GDP為93342億元，同比增5.9%，增幅擴大1.1個百分點；首三季275672億元，同比增5.6%。



住宿和餐飲業三季度GDP為7458億元，同比增6.3%，增幅擴大0.5個百分點；首三季19715億元，同比增5.5%。



批發和零售業三季度GDP為39044億元，同比增5.6%，增幅擴大2.3個百分點；首三季111261億元，同比增長4.4%。



《經濟通通訊社20日專訊》