《中國要聞》工信部：堅決防範未經充分研發測試驗證汽車產品進入市場

國新辦今日舉行新聞發布會，介紹2026年前三季度工業和信息化發展情況。工信部相關負責人在會上表示，安全是汽車企業的生命線與核心競爭力，任何研發活動都要以安全為第一前提，絕不能以犧牲安全為代價。工信部將堅決防範不合理創新設計和未經充分研發測試驗證的產品進入市場，堅決守牢汽車產品安全底線，切實維護消費者合法權益，推動汽車產業高質量發展。



負責人指出，近年來，在各方面的團結協作、積極進取下，中國汽車產業技術創新活躍，產品迭代更新速度快，企業生產製造能力和質量管理水平不斷提高，中國品牌汽車功能和性能不斷提升。但確實也出現了部分企業跟風推出新產品，測試驗證不充分等問題。



為進一步提升汽車產品安全技術性能，保障公共安全和公民生命財產安全，近日，工信部會同公安部、生態環境部、市場監管總局等部門，研究編制了《關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）》，已向社會公開徵求意見，重點包括新增相關技術參數，壓實企業責任；加強汽車產品創新設計安全評估；充分開展汽車產品研發測試驗證。



負責人強調，下一步，工信部將積極研究吸納各方面意見，會同相關部門加快編制印發《通知》，加快制修訂相關標準，強化產品生產一致性監督檢查、檢驗檢測機構檢查，通過事前准入、事中事後監督檢查全鏈條監管，堅決防範不合理創新設計和未經充分研發測試驗證的產品進入市場。



《經濟通通訊社20日專訊》