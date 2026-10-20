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AH股新聞

20/10/2026 18:08

《Ａ股動向》東風、兵器集團擬7.27億元雙向股權互換，知情人士：對上市公司主營業務沒實質影響

　　東風股份(滬:600006)、凌雲股份(滬:600480)19日晚間同步披露股份協議轉讓提示性公告。東風汽車集團股份有限公司（下稱東風集團）、中國兵器工業集團有限公司（下稱兵器集團）推出雙向股權安排：東風集團向中兵投資管理有限責任公司（下稱中兵投資）出讓東風股份股權；中兵投資同步向東風資產管理有限公司（下稱東風資管）轉讓凌雲股份股權，兩筆交易合計金額約7.27億元（人民幣．下同）。

　　公告顯示，東風集團與中兵投資簽約，擬轉讓東風股份9355萬股股份，佔公司總股本4.68%，轉讓價3.90元/股，交易總價款約3.65億元。交易完成後，東風集團持股降至50.32%，仍為東風股份控股股東，控制權不變。

　　中兵投資擬向東風資管轉讓凌雲股份5500萬股無限售流通股，佔總股本4.50%，轉讓價格6.59元/股，交易對價合計3.62億元。本次轉讓完成後，兵器工業集團合計持股由43.10%降至38.60%，依舊保持對凌雲股份的控制權。凌雲股份為兵器工業集團旗下核心汽車零部件上市平台。

*旨在深化央企戰略合作，加強整車零部件產業鏈協同*

　　對於轉讓的交易背景和目的，兩份公告均表示，「本次協議轉讓旨在深化央企戰略合作，加強整車零部件產業鏈協同，促進加深產融結合力度」。

　　內媒「每日經濟新聞」指出，值得注意的是，本次股權互換並非臨時安排。此前於10月13日，東風集團與兵器集團於武漢簽署戰略合作框架協議。這兩大央企擬圍繞科技創新、產業鏈供應鏈、國內外市場、裝備製造、產業金融等方向開展協同合作。本次雙向股權轉讓，正是集團戰略合作在上市公司平台的跟進落地動作。

　　報道並引述知情人士表示，兩筆同步披露的股權轉讓，相當於東風集團和兵器集團互換旗下上市公司股權，不會變更上市公司控制權，對兩家上市公司主營業務基本不產生實質影響。知情人士認為，雙方互換股權具有積極意義，一方面有望夯實兩大央企產業協同基礎，整車與零部件企業聯動，為後續裝備、汽車零部件相關領域合作搭建紐帶；另一方面將優化東風股份股東結構，適度分散控股股東持股，進一步完善上市公司治理格局。


《經濟通通訊社20日專訊》

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