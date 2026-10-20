【人行操作】人行：境外央行類機構回購工具操作對象納入外資人民幣業務清算行

人民銀行今日公告稱，為支持外資人民幣業務清算行做好流動性管理、更好服務境外人民幣業務，境外央行類機構回購工具的操作對象納入外資人民幣業務清算行，操作要素按照現行境外央行類機構回購工具執行。



人行行長潘功勝今年6月17日宣布創設境外央行回購工具，人行隨後正式發布公告官宣，為支持中國金融市場高水平對外開放，便利境外央行類機構人民幣流動性管理，人行將通過境外央行類機構回購工具(FIMA RMB Repo)，向符合條件的境外央行類機構提供人民幣流動性。



人行網站此前公告顯示，回購工具的操作方式包括質押式和買斷式，回購債券種類包括中國國債、央行票據、政策性金融債等央行認可的高等級人民幣債券。回購期限包括七天、一個月、三個月，回購利率在公開市場七天期逆回購操作利率上加點確定。



境外央行類機構指境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金。



當時業內專家表示，「該工具面向境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金，通過回購方式向其提供短期人民幣流動性支持。這不僅有利於便利境外央行類機構開展人民幣流動性管理，更是推動中國金融市場高水平對外開放的重要舉措」。



《經濟通通訊社20日專訊》