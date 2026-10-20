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20/10/2026 17:54

【人行操作】彭博：中國新政策利率框架落地尚需時日，隔夜逆回購提頻操作利率成焦點

　　中國人民銀行計劃推進政策利率由7天期向隔夜品種換錨，本周起公開市場隔夜逆回購的操作頻率也有望提升。彭博報道指，市場關注隔夜逆回購操作利率是否將公布，而在新的利率框架正式落地前，仍需進一步釐清操作機制和完善相關配套安排。

　　周一尾盤人行公布，擬推動隔夜回購利率成為主要政策利率，並稱將研究擇機把公開市場主要操作品種的期限切換為隔夜。周二早盤人行即宣布，將在10月21日至11月2日開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超過1萬億元人民幣。

　　市場關注周三人行會否公布隔夜逆回購操作利率。此前6月陸家嘴論壇後人行正式落地了隔夜逆回購操作工具，但並未公布利率水平，首次操作時利率據悉定在1.25%。

　　市場多認為，政策利率中樞將實質性下移，利好資金面和提振債市。周二早盤中國10年期國債殖利率下行加速，跌逾1個基點至1.62%下方，對比中債估值為去年2月以來新低，同期限期貨盤中刷新自2015年上市以來高點。在午盤進行的財政部800億元人民幣10年期國債招標中，該品種加權平均中標利率為1.6057%，刷新2004年彭博有紀錄以來最低。

*南華期貨研究院：隔夜逆回購操作提頻料為政策利率換錨做鋪墊*

　　南華期貨研究院金融衍生品組負責人高翔表示，人行宣布周三即開展公開市場隔夜逆回購操作，覆蓋至11月初，這打破了此前僅在稅期和跨月等關鍵窗口才開展的傳統，某種意義上或是為了政策利率換錨做鋪墊。

　　招聯首席經濟學家董希淼表示，貨幣市場隔夜利率(DR001)基於存款類機構利率債質押回購的真實成交數據計算，與國際基準利率改革所倡導的「基於實際交易的無風險隔夜利率」方向一致，有美國國債擔保的美元隔夜利率(SOFR)、英鎊隔夜利率(SONIA)等均屬此類。

*天風證券：政策利率換錨正式落地時間或在明年上半年*

　　政策利率換錨方向明確，但實際落地仍有多個環節需要完善，除了操作尚未常態化和利率未公布外，還包括機制規範和系統改造等方面問題，換錨或還需要一段過渡期。天風證券則預計，正式落地時間或在明年上半年。


《經濟通通訊社20日專訊》

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