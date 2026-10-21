《中美關係》美禁聯邦機構採購使用DeepSeek，北京促撤銷歧視性限制

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10月19日，美國國土安全部宣布禁止美聯邦政府民事行政機構採購中國人工智能企業深度求索(DeepSeek)及其關聯企業開發的產品和服務，並要求從相關機構的信息系統中移除相關產品和服務。中國商務部透過答記者問表示，已注意到有關情況；中方對此強烈不滿、堅決反對。



*商務部：望美方用好中美人工智能對話機制*



商務部稱，中方敦促美方尊重事實和市場規律，立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，撤銷有關歧視性限制措施，為兩國企業正常交流合作創造良好條件。希望美方切實落實兩國元首重要共識，同中方相向而行，用好中美人工智能對話機制，增進互信、管控分歧，共同推動人工智能向上向善。中方將密切關注事態進展，對於任何實質性損害中方利益的行為，將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益。



商務部並指，中國政府堅持發展和安全並重，秉持「以人為本、智能向善」理念，確保人工智能安全、可控、可靠，推動人工智能在合規、可信、向善軌道上發展，出台《網絡安全法》《個人信息保護法》等多部法律法規，依法保護網絡安全和數據隱私。中國人工智能企業一貫致力於為全球用戶提供安全可靠的服務，遵守所在國法律，受到了全球用戶廣泛歡迎。



美方罔顧中美元首達成的重要共識，無視中美經貿關係大局，以所謂國家安全為由，對中國人工智能企業採取歧視性限制措施，是典型的泛化國家安全概念、濫用行政手段打壓中國企業的行為，實質上是將科技經貿問題政治化、工具化，借國家安全之名行打壓遏制之實。這嚴重損害中國企業合法權益，破壞公平競爭的市場環境，干擾中美人工智能領域正常商業合作。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》