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21/10/2026 16:10

【ＡＩ】宇樹發布「H2-X功夫傳奇」人形機器人，可以徒手抬汽車

　　宇樹科技(滬:688836)今日發布人形機器人「H2-X功夫傳奇」，最長續航時間約8小時，可以徒手抬汽車、一腳踢凹車門，還能當「私人保鏢」。

　　宇樹H2-X人形機器人的配置暫未公布，作為參考，宇樹H2人形機器人身高182cm、擁有31個自由度、續航約3小時，宇樹H2-X的續航則猛增到了8小時。


《經濟通通訊社21日專訊》

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