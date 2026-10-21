【ＡＩ】宇樹發布「H2-X功夫傳奇」人形機器人，可以徒手抬汽車

宇樹科技(滬:688836)今日發布人形機器人「H2-X功夫傳奇」，最長續航時間約8小時，可以徒手抬汽車、一腳踢凹車門，還能當「私人保鏢」。



宇樹H2-X人形機器人的配置暫未公布，作為參考，宇樹H2人形機器人身高182cm、擁有31個自由度、續航約3小時，宇樹H2-X的續航則猛增到了8小時。



《經濟通通訊社21日專訊》