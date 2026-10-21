《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.31%，寧德時代績後大跌一成

滬深股市高開低走，上午全線收跌，滬綜指跌0.31%報3723.9點，深成指同跌0.31%，創業板指盤中一度跌破2700點，創逾一年低，上午收挫1.07%報2709.96點。兩市半日成交9393億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段微增58億元。



電池龍頭寧德時代(深:300750)績後調整，上午收跌10.3%，報232.33元；股價自5月7日創出的歷史高點回落超50%。集團第三季盈利約212.5億元，同比升14.5%，惟環比跌5.8%，並低於預期的260.3億元，每股盈利4.62元人民幣；扣除非經常性損益之純利188.6億元，升14.9%；第三季營收約1652億元，同比升58.6%，同樣低於市場預期。電池產業鏈受累走弱，科達利(深:002850)挫8.9%，蔚藍鋰芯(深:002245)跌7.4%。



數據要素概念得益於國家數據集團的成立而走強，南威軟件(滬:603636)、星光股份(深:002076)升停；AI漫劇表現活躍，粵傳媒(深:002181)二連漲停，火山引擎發起精品AI劇激勵計劃，單部作品最高可獲20萬元激勵。



《經濟通通訊社21日專訊》