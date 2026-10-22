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AH股新聞

22/10/2026 13:42

《Ａ股異動》凱萊英A一度跌停，現報137.05元人民幣

　　凱萊英A股(深:002821)曾一度跌停，跌停價137.02元(人民幣．下同)，現報137.05元，跌10%，最高價153.77元；成交1026萬股，成交金額14.69億元；量比1.9倍，換手率3.2%。

　　凱萊英H股(06821)跌10.4%，報120.1港元，最低價119.3港元，最高價134.9港元；成交67.93萬股，成交金額8478萬港元；主動買沽比率39:61，資金淨主動賣出1642萬港元。凱萊英A股較H股呈33.3%溢價。


《經濟通通訊社22日專訊》

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