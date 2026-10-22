【聚焦數據】北京前三季度GDP同比增5.2%，工業增加值增5.4%

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北京市統計局公布，前三季度，根據地區生產總值統一核算結果，全市實現地區生產總值40468.4億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.2%。



分產業看，第一產業實現增加值77.8億元，增長3.7%；第二產業實現增加值5187.8億元，增長2.7%；第三產業實現增加值35202.8億元，增長5.6%。



*集成電路領域增長1.3倍，工業機器人增1.7倍*



前三季度，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長5.4%，比上半年提高2個百分點。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長40.9%，其中集成電路領域增長1.3倍，消費電子領域增長12.5%；醫藥製造業增長4.5%，其中化學藥、生物藥領域分別增長9%和2.4%；五大裝備製造業增長4.4%，其中通用設備製造業增長19.4%，電氣機械和器材製造業增長7%，儲能、風電設備等領域發展向好；電力、熱力生產和供應業增長1.4%；汽車製造業下降16.3%，傳統燃油車需求依然較弱。高端製造增長動能強勁，規模以上高技術製造業、工業戰略性新興產業增加值分別增長22.1%和16.2%（二者有交叉），服務機器人、工業機器人、服務器、集成電路等產品產量分別增長1.7倍、47.6%、36.8%和20.5%。規模以上工業實現出口交貨值1677.7億元，增長5.4%，其中醫藥製造業、汽車製造業分別增長24.3%和10.8%。



*固投同比增3.9%，房地產開發投資下降12.6%*



前三季度，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長3.9%，比上半年提高0.9個百分點。其中，設備購置投資增長24.2%，大模型、算力領域加快布局，智算服務器等設備需求旺盛。分領域看，基礎設施投資增長8.4%，製造業投資增長20.9%，房地產開發投資下降12.6%。分產業看，第一產業投資下降30.3%，第二產業投資增長22.3%，第三產業投資增長1.6%。高技術製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業投資分別增長27.8%、13.5%、50.2%和28.3%，助力產業轉型升級。社會領域投資增長17.6%，其中教育，文化、體育和娛樂業，衛生和社會工作投資分別增長20.7%、13.1%和13.5%。



前三季度，全市房屋施工面積9476.6萬平方米，同比下降6.6%，其中住宅施工面積4743.9萬平方米，下降6.1%。全市新建商品房銷售面積753.4萬平方米，同比增長1.9%，其中，住宅銷售面積555.9萬平方米，增長13.1%，保障性住宅是主要帶動因素。



*社會消費品零售總額降0.7%，汽車類零售跌18.6%*



前三季度，全市市場總消費額同比增長2.3%，比上半年提高0.6個百分點。其中，服務性消費額在信息、交通、體育等領域帶動下增長4.3%；實現社會消費品零售總額9738.7億元，下降0.7%，降幅比上半年收窄1.5個百分點。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售8793.1億元，下降0.8%；餐飲收入945.6億元，增長0.8%。



從商品類別看，限額以上批發和零售業中，糧油食品類、服裝鞋帽針紡織品類、日用品類商品零售額分別增長6.4%、2.6%和4%；通訊器材類商品零售額在新品發布帶動下增長8.2%；金銀珠寶類商品零售額受金價波動影響有所回落，增長9.1%；綠色消費保持活躍，新能源汽車類商品零售額增長3%，高能效等級家用電器和音像器材類商品零售額增長6成以上；汽車類商品零售額下降18.6%，傳統燃油車降幅較大。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》