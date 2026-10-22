《人民幣觀察》人民幣升值，誰在埋單？三季報揭企業出口的匯兌帳

人民幣近日連續調升，截至10月21日，人民幣中間價四連升，升破6.72，創近三年九個月新高；在岸人民幣則六連升，升至6.67水平，創逾四年新高。同樣一筆美元貨款，換回人民幣時，可能已經「少了一截」。人民幣漲至四年高位之際，部分出口企業面對的匯兌壓力，也隨著新一輪業績披露有了具體數字。



*去年賺匯率，今年反成拖累*



國內輪胎行業龍頭企業玲瓏輪胎(滬:601966)10月14日公告稱，三季度公司預計實現歸母淨利潤0.62億元（人民幣．下同）到0.69億元，同比下降幅度達94.09%到94.69%。主要是匯兌損失約4.37億元、主要原材料漲價、海外市場競爭加劇產品價格承壓。玲瓏輪胎表示，公司前三季度產生的匯兌損失約4.37億元，與2025年同期匯兌收益6.22億元相比，影響利潤總額同比減少約10.59億元。



農藥企業先達股份(滬:603086)也感受到壓力。公司10月17日預告，預計2026年前三季度歸母淨利潤4500萬元-5000萬元，同比減少74.48%-77.03%。除了公司主要產品烯草酮售價同比明顯下降，還受人民幣升值影響，公司匯兌損失增加，財務費用同比上升，壓縮盈利空間。



這種壓力已有一定規模。瑞銀9月發布的報告顯示，中國非金融類A股上市公司在2026年上半年的外匯損失達到1070億元，相當於總淨利潤的5.5%，較2015年至2025年間平均0.4%的水平大幅上升。



報告指出，外匯損失大幅上升背後有兩大驅動因素：其一，企業海外業務敞口持續擴大，海外收入佔總收入的比重已從2010年的不足10%升至2025年的18.7%；其二，海外業務盈利能力更強，2025年海外毛利率較國內高出2.8個百分點。



*有匯損，不等於生意變差*



財報上的匯兌損失，也不一定代表企業當期付出了同等金額的現金。泰瑞機器(滬:603289)10月13日在業績說明會上表示，上半年淨利下滑的原因之一是匯兌損益波動，上半年公司形成匯兌損失3089萬元，而上年同期為匯兌收益1921萬元，損益差額5010萬元，匯兌損益主要由外幣應收帳款和外幣資金帳面存量產生，屬於帳面會計浮動盈虧，不產生實際經營性現金流出。



主業的賺錢能力，則決定企業有多大空間消化匯率衝擊。海康威視(深:002415)10月16日披露的2026年三季報顯示，受人民幣對歐元、美元升值影響，第三季度公司產生匯兌損失，規模不超過2億元。但當季歸屬股東淨利潤仍達50.16億元，按年增長36.97%，主要歸因於收入增加、毛利率上升。



永太科技(深:002326)也提供了另一個例子。公司前三季財務費用約2.38億元，按年增加103.82%，原因是融資擴大令利息支出增加，疊加匯率變動導致匯兌損失同比上升。不過，受鋰電類產品銷售大幅放量，同期歸屬股東淨利潤仍增逾12倍，至4.3億元。



高盛亦提醒，評估匯損須連同企業盈利一起看。出口導向企業錄得顯著盈利增長，令相關匯兌損失仍屬可控。



*分析：外貿企業切忌在外匯市場單邊壓注*



對出口商而言，貨賣出去了，還要管好收款和換匯，才能讓訂單上的利潤真正留下來。工銀國際首席經濟學家程實指出，企業結匯決策受到持匯收益與匯兌風險的共同影響。企業會評估不同幣種資產的持有成本和潛在匯兌損益。企業需要根據實際經營需求安排本外幣資金。因此，從企業角度看，進一步樹立匯率風險中性理念、合理運用外匯衍生工具、優化本外幣資產負債管理，有助於降低匯率波動對經營活動的影響。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人民幣升值會給出口導向型企業帶來一定匯兌損失，短期內會影響企業利潤表現。為此，建議企業在條件允許、成本可控的情況下，更多利用期權、遠期等外匯市場衍生品工具，管理好外幣風險敞口。需要指出的是，匯率市場具有突出的「測不準」特徵，外貿企業要堅守本業，堅持風險中性原則，切忌在外匯市場單邊壓注，要把「保值」放在第一位，而非利用外匯市場波動實現「增值」。



據路透此前報道，中國外匯監管機構透過窗口指導，要求銀行鼓勵更多企業客戶進行貨幣風險對沖，以保護出口商免受人民幣持續升值的影響。消息人士稱，國家外匯局各地分局向銀行傳達訊息，敦促銀行提升外匯對沖比率，即客戶貨幣風險獲保障的比例。部分外匯局分支更為加強對沖的企業提供補貼，包括覆蓋部分或全部貨幣期權溢價。分析認為，此舉亦反映決策層希望企業為人民幣進一步升值或波動加劇做好準備。



《經濟通通訊社記者丘敏華22日報道》