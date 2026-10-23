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AH股新聞

23/10/2026 09:20

《中國要聞》西藏那曲7級地震最少16死54傷，習近平要求全力搜救、妥善安置

　　西藏那曲市巴青縣22日深夜發生7.0級地震，已造成最少16死54傷，300多幢房屋損毀。國家地震災害應急響應由四級提升至三級，派出由國務院抗震救災指揮部副總指揮、中國地震局局長王昆帶隊的工作組赴震區指導協助。目前災區醫療救治和衛生防疫工作正有序開展，各項抗震救災工作緊張進行中。

　　中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視今次地震並作出重要指示，要求全力開展人員搜救，全力做好傷員救治工作，最大限度減少人員傷亡。習近平強調，災區地處高海拔地區，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害。要抓緊調撥搶險救援物資，妥善安置受災群眾，搶修受損基礎設施，切實保障人民群眾生命財產安全。

　　中共中央政治局常委、國務院總理李強亦作出批示，要求抓緊核實災情，全力組織搶險救援和傷員救治，妥善轉移安置受災群眾，盡最大努力減少人員傷亡。本次地震災區位於高海拔地區且餘震多發，應急管理部、地震局要會同有關方面進一步加強震情監測預測，嚴密做好災害防範搶險救災工作，西藏已組織力量全力開展搶險救災，妥善安置受災群眾。目前，抗震救災各項工作正在緊張有序進行。　


《經濟通通訊社23日專訊》

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